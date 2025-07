Formula 1, GP Belgio: sarà duello Norris-Piastri?

Riparte la Formula 1, dopo due settimane di sosta. Questo weekend si terrà il tredicesimo appuntamento stagionale, ovvero il Gran Premio del Belgio, sul circuito storico di Spa-Francorchamps. Chi parte favorito all’Università della Formula 1? Scopriamolo insieme.

Reduce da due eccellenti prestazioni, a Spielberg e Silverstone, Lando Norris non può che essere considerato uno dei principali “indiziati” a chiudere anche la gara del Belgio sul gradino più alto del podio. Grazie a quei due primi posti, il pilota McLaren ha raggiunto quota 226 punti: difatti, Norris sta braccando il capolista compagno di scuderia Oscar Piastri, ora lontano soltanto solo otto lunghezze. La possibilità che Norris vinca il terzo Gran Premio di fila pagherebbe su Planetwin365 2,50 volte la posta; su WilliamHill 2,60 e su Betclic 2,75. L’eventuale successo in Gara Sprint di Norris è bancato 2,50 su Planetwin365; come su Betclic, mentre su WilliamHill 2,75.

Dopo due secondi posti, Oscar Piastri vuole tornare ad ottenere un primo posto che manca dal Gran Premio di Spagna. Il pilota australiano ha tutte le carte in regola per riuscire nell’obiettivo: la possibilità che Piastri vinca in Belgio pagherebbe su Planetwin365 2,50 volte la posta; su WilliamHill 2,60 e su Unibet 2,70.

Il campione in carica Max Verstappen non sta brillando, finora. Attualmente, l’olandese è terzo in classifica con 165 punti ed è reduce da alcune prove non eccezionalmente convincenti: su Planetwin365, la possibilità che il pilota della Red Bull trionfi in Germania pagherebbe 4,50 volte la posta; su WilliamHill e Unibet 5.

Per quanto riguarda la Ferrari, il Gran Premio del Belgio sarà sicuramente una tappa importantissima. In queste ultime settimane, la Scuderia di Maranello ha messo a punto una serie di migliorie, come quella legata alla sospensione posteriore. Se la McLaren sembra comunque inarrivabile, va detto che ci siano dei margini per cercare di dare un senso ad una stagione sottotono. Su Planetwin365, l’eventuale successo di Charles Leclerc in Belgio pagherebbe 13 volte la posta; su Unibet e WilliamHill 15. Un primo posto di Lewis Hamilton è bancato su Planetwin365 13; su WilliamHill 15 e su Betclic 16.

Su Planetwin365 troviamo a 13 anche l’eventuale successo di George Russell; la vittoria del Gran Premio del Belgio da parte del pilota Mercedes, pagherebbe su WilliamHill 15 volte la posta e su Betclic 16.