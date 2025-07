Formula 1, GP del Belgio: Lando Norris in pole a Spa davanti a Piastri. Leclerc terzo, delude Hamilton

Lando Norris firma la pole position del Gran Premio del Belgio, tredicesimo appuntamento del Mondiale di Formula 1. Sul leggendario circuito di Spa-Francorchamps, il pilota della McLaren precede il compagno di squadra Oscar Piastri, con Charles Leclerc che conquista la terza posizione sulla griglia con la sua Ferrari.

Per Norris è la 13ª pole in carriera, ottenuta con il tempo di 1’40”562, appena otto centesimi più rapido di Piastri (1’40”647). Leclerc chiude a 1’40”900, solo tre millesimi più veloce di Max Verstappen, che scatterà dalla quarta posizione dopo aver vinto la gara sprint.

Dietro ai primi quattro, la terza fila sarà composta da Alex Albon (Williams) e George Russell (Mercedes), mentre in quarta si schiereranno Yuki Tsunoda (Red Bull) e Isack Hadjar (Racing Bulls). Quinta fila per Liam Lawson (Racing Bulls) e Gabriel Bortoleto (Sauber).

Giornata nera invece per Lewis Hamilton. Dopo un deludente 15° posto nella Sprint, il sette volte iridato è stato eliminato già in Q1. Il suo miglior giro è stato cancellato per infrazione dei limiti della pista, costringendolo a partire 16° domenica. In difficoltà anche il giovane Kimi Antonelli, che non va oltre la 18ª posizione.

A sorpresa, soddisfatto Charles Leclerc: “Non mi aspettavo questa terza posizione. Pensavamo di essere più indietro, ma ho fatto un buon giro. Serve tempo per adattarsi agli aggiornamenti, ma ci stiamo lavorando”. Il monegasco spera in una gara in rimonta: “Il passo della McLaren sembrava molto forte nella Sprint, ma spero che le modifiche ci permettano di essere più vicini domani”.

Soddisfatto e ironico anche Norris dopo la pole: “È stato un buon giro. La macchina è velocissima e Oscar ha fatto un ottimo lavoro. È una bella battaglia tra noi, ma anche molto dura”.