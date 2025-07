Parma, brutto infortunio per Ondrejka in amichevole

Brutte notizie dal precampionato del Parma. Quest’oggi i crociati di mister Cuesta erano impegnati in un’amichevole in Austria contro il Werder Brema. Durante l’amicehvole, Jacob Ondrejka, grande protagonista della parte finale della passata stagione, ha subito un infortunio grave al 37′ della gara. Su un pallone destinato ad uscire, il giocatore svedese è andato in contrasto con Felix Agu e ha perso l’equilibrio, cadendo in modo scomposto sulla linea esterna.

Il contrasto è apparso subito problematico: Ondrejka è rimasto a terra, dolorante, con le mani sul volto. I compagni hanno immediatamente reagito, aiutandolo a salire sulla barella. È stato poi trasportato in ambulanza dal “Parkstadion am Ziller”, sostituito al suo posto da Rachid Kouda.

Secondo le prime informazioni, potrebbe trattarsi di un problema alla caviglia, ma il giudizio resta cautelativo: si attendono aggiornamenti medici ufficiali che chiariscano la reale entità del problema, che però appare fin da subito serio.