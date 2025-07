Ciclismo, Tadej Pogacar vince il Tour de France 2025

Tadej Pogacar in maglia Gialla a Parigi. Il fuoriclasse sloveno conquista per la quarta volta in carriera il Tour de France, raggiungendo Chris Froome nella classifica all time. Secondo posto generale per Jonas Vingegaard (a 4’24”), terzo il tedesco Florian Lipowitz (a 11’09). Per Pogacar anche quattro vittorie di tappa in questa Grande Boucle.

Jonathan Milan vince la maglia verde della classifica a punti, terzo italiano nella storia a riuscirci.