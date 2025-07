Delle 18 in diretta su Sportitalia, Lecce-Spezia

Dalle ore 18, in diretta su Sportitalia, al canale 60 del digitale terrestre, e in streaming sull’app di Sportitalia Lecce-Spezia. Le due formazioni di Serie A e Serie B, allenate da Eusebio Di Francesco e Luca D’Angelo, si sfidano in amichevole in vista della prossima stagione a Bressanone.

Le formazioni ufficiali

LECCE (4-2-3-1): Falcone; Veiga, Gaspar, Baschirotto, Gallo; Ramadani, Kaba; Banda, Helgason, Banda; Krstovic. All. Di Francesco.

SPEZIA (4-4-2): Sarr; Mateju, Hristov, Wisniewski, Aurelio; Esposito, Nagy, Candelari, Elia; Di Serio, Vlahovic. All. D’Angelo.

Qui il link per vedere la gara in streaming.