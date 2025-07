Tragedia in casa Bari: muore il figlio di Matthias Verreth, squadra sconvolta lascia il ritiro

Una notizia terribile ha scosso il Bari e tutto il mondo del calcio: Matthias Verreth, centrocampista belga da poco approdato al Bari, ha appreso nella tarda mattinata di oggi della morte del figlio, Elliot Charles, di appena 14 mesi. Una tragedia improvvisa e devastante, che ha colpito il calciatore mentre si trovava a pranzo con i compagni di squadra.

Il piccolo si trovava in Belgio con la famiglia, era stato ricoverato due giorni fa per quella che sembrava una semplice infezione virale. Ma nelle ultime ore il quadro clinico è precipitato fino al tragico epilogo. La causa esatta del decesso resta al momento da chiarire.

Verreth, 27 anni, era appena arrivato al Bari da svincolato, dopo l’esperienza al Brescia. Oggi, durante la pausa pranzo concessa da mister Fabio Caserta alla squadra, impegnata nel ritiro di Roccaraso, è stato raggiunto dalla tragica telefonata. Il giocatore, sotto shock, è scoppiato in lacrime davanti ai compagni e allo staff.

Il presidente del Bari, Luigi De Laurentiis, ha accompagnato personalmente il calciatore a Fiumicino, per raggiungere rapidamente la famiglia in Belgio.

Lo spogliatoio biancorosso è profondamente scosso. In segno di rispetto e partecipazione al dolore del compagno, la squadra ha deciso – di comune accordo con la dirigenza – di interrompere il ritiro a Roccaraso. Annullata quindi l’amichevole prevista per martedì contro la Cavese.

In attesa di ulteriori sviluppi e di chiarimenti sulle cause della tragedia, tutto il Bari e tutto il mondo del calcio si stringono attorno a Verreth e alla sua famiglia in questo momento di dolore.