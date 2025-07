Tutti i numeri del Memorial Sandro Criscitiello e gli ottimi ascolti di Avellino-Lazio

La sfida dfello Stirpe vista da oltre 1,8 milioni di telespettatori complessivi

Boom anche sul digital e sui profili social di Sportitalia

Milano, 28 luglio 2025 – Ottimi ascolti per la diretta di Avellino-Lazio, terza edizione del memorial Sandro Criscitiello disputata sabato 26 luglio allo stadio Stirpe di Frosinone e trasmessa in esclusiva da Sportitalia (visibile in chiaro e gratuitamente sul canale 60 del digitale terrestre).

Il match, vinto per 1-0 dalla Lazio grazie a una rete di Guendouzi, ha fatto segnare un ascolto di oltre 111mila telespettatori con uno share dell’1,2% nel segmento uomini con oltre 15 anni (1% per gli uomini 25-54 anni).

Il picco dell’ascolto è stato raggiunto nell’ultima mezz’ora della sfida con oltre 131.000 telespettatori e uno share dell’1,7% nel segmento uomini +15 anni.

In totale il match è stato seguito da 1.883.000 persone compreso pre e post partita. Ottimi anche i risultati registrati anche per il digital con 394.000 persone collegate attraverso Hbbtv, 30.000 sulla App Sportitalia e 15.000 sul sito internet www.sportitalia.com.

Grandi protagonisti della serata sono stati anche i social media di Sportitalia che hanno registrato numeri importanti con 4 milioni di views sulla pagina Instagram del canale.