𝐑-𝐎𝐧𝐞 𝐂𝐡𝐚𝐦𝐩𝐢𝐨𝐧𝐬𝐡𝐢𝐩 & 𝐑-𝐌𝐚𝐱: 𝐚 𝐂𝐚𝐬𝐭𝐞𝐥𝐥𝐞𝐭𝐭𝐨 𝐮𝐧 𝐰𝐞𝐞𝐤𝐞𝐧𝐝 𝐝𝐚 𝐭𝐮𝐭𝐭𝐨 𝐞𝐬𝐚𝐮𝐫𝐢𝐭𝐨, 𝐚𝐝𝐫𝐞𝐧𝐚𝐥𝐢𝐧𝐚 𝐞 𝐜𝐨𝐥𝐩𝐢 𝐝𝐢 𝐬𝐜𝐞𝐧𝐚

Un weekend di pura passione motoristica ha infiammato il Circuito Internazionale 7 Laghi Kart di Castelletto di Branduzzo, dove si è svolto il quinto round del R-One e R-Max Championship, firmato TBKart IRK Promotion. Un evento che ha confermato la crescente popolarità delle serie, registrando il tutto esaurito e coinvolgendo oltre 260 piloti provenienti da tutta Italia (e non solo).

Dopo lo straordinario successo della The Finals di Kartland Paris, il circus R-One si è confermato un appuntamento imperdibile per appassionati e addetti ai lavori, capace di offrire spettacolo, competizione e una macchina organizzativa di alto livello.

𝐆𝐚𝐫𝐞 𝐬𝐞𝐫𝐫𝐚𝐭𝐞 𝐞 𝐧𝐮𝐨𝐯𝐞 𝐬𝐨𝐫𝐩𝐫𝐞𝐬𝐞 𝐬𝐮𝐥 𝐩𝐨𝐝𝐢𝐨

La pole position assoluta se l’è aggiudicata il team tedesco PF Racing, ma è stata la gara a regalare sorprese e conferme sul podio.

Nella EK1, torna alla vittoria dopo qualche round di assestamento NAC Team, autore di una prestazione concreta e ben gestita.

In EK2 è Sparkart Racing a prendersi la scena, confermandosi tra le realtà più solide del campionato.

In EK3 ha invece visto il dominio dei Goats RT Red, che si sono imposti con grande determinazione.

𝐆𝐫𝐚𝐧𝐝𝐞 𝐬𝐩𝐞𝐭𝐭𝐚𝐜𝐨𝐥𝐨 𝐚𝐧𝐜𝐡𝐞 𝐧𝐞𝐥𝐥’𝐑-𝐌𝐚𝐱 𝐂𝐡𝐚𝐦𝐩𝐢𝐨𝐧𝐬𝐡𝐢𝐩, 𝐝𝐨𝐯𝐞 𝐥𝐞 𝐬𝐨𝐫𝐩𝐫𝐞𝐬𝐞 𝐧𝐨𝐧 𝐬𝐨𝐧𝐨 𝐦𝐚𝐧𝐜𝐚𝐭𝐞.

Nella Junior, colpo di scena con Alessandro Tersigni che strappa il primo posto a Leonardo Rivadossi, solitamente dominatore indiscusso della categoria, costretto questa volta ad accontentarsi della seconda piazza.

In SK1, applausi per Giovanni Mollo, che si aggiudica il gradino più alto del podio con una gara condotta con freddezza e grinta.

𝐕𝐞𝐫𝐬𝐨 𝐎𝐭𝐭𝐨𝐛𝐢𝐚𝐧𝐨: THE24, 𝟏𝟎.𝟎𝟎𝟎 𝐞𝐮𝐫𝐨 𝐞 𝐥’𝐚𝐧𝐧𝐮𝐧𝐜𝐢𝐨 𝐝𝐢 𝐧𝐮𝐨𝐯𝐢 𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐭

L’appuntamento ora è fissato per il 13 e 14 settembre a Ottobiano, dove si terrà la tanto attesa THE24, un evento simbolo della stagione, che mette in palio 10.000 euro e promette battaglia fino all’ultimo giro.

Le sorprese però non finiscono qui: sono in arrivo due nuovi format adrenalinici, nati su richiesta dei piloti e che verranno svelati nelle prossime settimane. Un’ulteriore dimostrazione di quanto IRK Promotion sia attenta alle esigenze del paddock e decisa a rendere l’esperienza in pista sempre più coinvolgente.

Se l’R-One Championship aveva già dimostrato di essere tra le competizioni più dinamiche e seguite del karting europeo, l’edizione R-Max sta alzando ulteriormente l’asticella. E, a giudicare dall’entusiasmo dei piloti e dal fermento sui social, il meglio deve ancora venire.