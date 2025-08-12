Amichevole, tra Monza e Inter rimonta e controrimonta. Poi i nerazzurri vincono ai rigori

L’Inter di Cristian Chivu supera il Monza di Paolo Bianco solo dal dischetto, dopo una partita ricca di ribaltamenti. Al termine dei 90 minuti regolamentari il punteggio è di 2-2, ma ai calci di rigore i nerazzurri si impongono.
La partita
La formazione milanese scende in campo con un undici sperimentale e la coppia offensiva Bonny–Esposito. Nonostante le novità, sono i padroni di casa a sbloccare il match: Patrick Ciurria trova il gol sul secondo palo.
L’Inter reagisce e trova il pareggio prima dell’intervallo grazie a un’autorete sfortunata di Samuele Birindelli.
Nella ripresa i nerazzurri ribaltano il punteggio: Francesco Pio Esposito, di tacco, devia in rete una conclusione di Darmian. Sembra fatta, ma al 89’ Paulo Azzi sorprende la retroguardia ospite e firma il 2-2.
Decisivi i rigori per l’Inter
Dal dischetto si va avanti fino alla quinta serie: il giovane Sardo del Monza si fa ipnotizzare da Martinez, mentre Thuram realizza con freddezza il rigore decisivo, consegnando il successo all’Inter.
Prossimi impegni
Quella di Monza è la terza vittoria estiva dell’Inter, che ora si prepara all’ultimo test precampionato: sabato 16 agosto a Bari contro l’Olympiacos.