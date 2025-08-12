SI HD

ESCLUSIVA SI Monza, Bianco: “Mercato? Spero restino tutti, ma pronti a sostituire i big”

Il tecnico del Monza, Paolo Bianco, ha parlato in esclusiva a Sportitalia prima dell’amichevole contro l’Inter: “Il cambio di proprietà ha ritardato alcune operazioni, ma la società ha le idee chiare, per l’inizio di campionato e Coppa Italia saremo pronti. La prima in Coppa? A Frosinone abbiamo vissuto, con il mio staff, qualcosa di intenso anche se breve. Si fa sul serio, vogliamo superare il turno

Giovani? Si riparte da un mix giusto fra giovani e più esperti, stiamo facendo tante valutazioni su tanti giovani interessanti che abbiamo anche in rosa. Se ho paura di perdere pezzi della rosa? Mi fido della società, siamo pronti a sostituire chi potrebbe partire. Egoisticamente spero che rimangano tutti, alcuni sono molto, molto forti per la categoria.

Paolo Bianco, allenatore Monza
Mi aspetto un campionato difficili, credo che quello di Serie B sia il campionato più complicato dei tre professionistici. Bisogna stare molto attenti: in B serve la qualità, ma l’approccio è qualcosa che va oltre, alcune squadre retrocesse di recente lo dimostrano. Con l’Inter voglio vedere continuità per 90 minuti.

Con Roberto non mi sento più spesso, con Max spessissimo, ci rivedremo per qualche cena. Ho rubato tutto ciò che potevo nelle esperienze con loro”.

