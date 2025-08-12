ESCLUSIVA SI Monza, Pessina in dribbling: “Futuro? Il mercato è lungo, non so cosa accadrà”

Il capitano del Monza, Matteo Pessina, ha parlato in esclusiva ai microfoni di Sportitalia nel corso del prepartita della sfida amichevole contro l’Inter che inizierà alle 21.

Che estate è stata?

“Stiamo bene, sentivo il bisogno di tornare a giocare, questa è la cosa importante per me.”.

Ci sono scorie dall’anno scorso?

“Ci sono, è stato difficile da tutti i punti di vista, ma abbiamo cercato di ripartire. Stiamo metabolizzando tutto”.

La tua posizione è ibrida…

“Vediamo, il mercato è lungo, non si sa cosa possa succedere, oggi pensiamo a questa partita, il mister è molto bravo e ci sta trasmettendo tanto, per il resto si vedrà. C’è un buon feeling con il mister, siamo gasati di allenarci con lui. E’ un mister ‘ibrido’, ha concetti di vari allenatori che ha reso suoi, lo state vedendo da queste amichevoli che ha un modo di giocare diverso da Palladino e Nesta. E’ molto diretto”.

Con l’Inter che gara ti aspetti?

“Una bella sfida, anche se un’amichevole è sempre bello affrontare squadre così, è una squadra fortissima e un bel test per vedere a che punto siamo”.