Monza-Inter in esclusiva su Sportitalia. Ecco come seguire il match: pre-partita dalle 19.30

Monza-Inter, altra amichevole dell’Inter di Cristian Chivu che alle 21 affronterà il Monza all’U-Power Stadium. Una sfida che sarà targata SPORTITALIA: il match sarà trasmesso in esclusiva. Segui il match sul canale 60 DTT, qui sul nostro sito e sulla nostra app.

Come seguire la sfida dell’U-Power Stadium in programma alle ore 21
Sportitalia trasmetterà in diretta ed in esclusiva la sfida Monza-Inter, in programma all’U-Power Stadium di Monza stasera martedì 12 agosto 2025 con calcio d’inizio alle ore 21.

Monza-Inter sarà trasmessa in diretta su Sportitalia, visibile in chiaro e gratuitamente sul canale 60 del digitale terrestre, offrendo così ai tifosi la possibilità di vedere le proprie squadre in un test di alto livello a meno di due settimane dal via della stagione ufficiale.

Il match sarà preceduto da un ampio pre-partita dalle ore 19,30 e seguito da interviste ai protagonisti e commenti, con un occhio particolare al calciomercato che sarà al centro della puntata di Sportitalia Mercato in onda come tradizione dalle ore 23.

