Pio Esposito a Sportitalia: “Legame speciale con Chivu”. Carlos Augusto: “Lottiamo ancora su 3 fronti”

Il giovane attaccante dell’Inter, Francesco Pio Esposito ha parlato ai microfoni di Sportitalia al termine del match che i nerazzurri hanno vinto ai calci di rigore contro il Monza: “E’ stata una bellissima emozione il gol di stasera, sono contento che con i rigori siamo riusciti a vincerla anche se non è una vittoria arrivata subito, ma conta comunque per costruire la mentalità vincente che vogliamo avere”.

Su Chivu: “Con lui ho vissuto la mia stagione principale di crescita. Il nostro legame è quello di tantissima riconoscenza e gratitudine da parte mia, abbiamo un legame speciale dato che siamo cresciuti assieme. Il suo primo anno in panchina lo ha vissuto con me in Under 14, poi ci siamo ritrovati in Primavera e ora qui in prima squadra all’Inter”.

Poi ha parlato dell’Inter che sta nascendo: “E’ un’Inter che sta lavorando tanto e che vuole puntare a vincere con una grande mentalità vincente. Mio fratello Sebastiano? Gli mando il più grosso in bocca al lupo, ma tanto ci sentiamo sempre in privato”.

Anche il difensore dell’Inter, Carlos Augusto, ha parlato ai microfoni di Sportitalia dopo l’amichevole: “E’ importante per il minutaggio e per arrivare pronti alla nuova stagione. Abbiamo approcciato bene la partita, stiamo facendo quello che vuole il mister, le gambe non possono essere ancora al massimo, ma alla prima di campionato saremo pronti”.

Sul suo ruolo: “Ho sempre detto anche con Inzaghi e ora con Chivu a me piacciono entrambi i ruoli, a me piace giocare e credo sia un bene per me giocare in due ruoli e aiutare la squadra”.

Sugli obiettivi dell’Inter: “Siamo l’Inter in ogni stagione dobbiamo lottare su 3 fronti. Sappiamo che l’ultima annata non è finita nel migliore dei modi, ma faremo di tutti per fare meglio”. Poi su Chivu: “Sa com’è stare in campo ed essere calciatore. Sta dimostrando grandi capacità e qualità anche di fare gruppo, credo che potremo fare molto bene”.