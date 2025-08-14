L’agente Giuffredi: “Pio Esposito resta all’Inter. Napoli su Zaccagni prima del blocco alla Lazio, Politano può rinnovare”

L’agente di mercato Mario Giuffredi ha rilasciato una intervista a Chiamarsi Bomber, nel corso della quale ha parlato di alcuni suoi assistiti. A partire da Matteo Politano del Napoli: “È arrivata un’offerta per Matteo dall’Arabia oltre un anno fa, il Napoli ha dato la sua disponibilità a parlare del rinnovo e, allo stato attuale, stiamo discutendo della possibilità di un prolungamento contrattuale. La sua volontà è quella di rimanere e credo che non ci saranno problemi in tal senso”.

Poi svela la trattativa Zaccagni-Napoli: “Per Zaccagni c’è stato un interesse concreto del Napoli, ma, alla luce del blocco del mercato in casa Lazio, non c’era la possibilità di cedere considerato che non sarebbe stato possibile acquistare un sostituto. Pertanto, i margini per costruire una trattativa non ci sono mai stati”.

Su Sebastiano Esposito: “Con il Cagliari i contatti per Sebastiano Esposito erano in corso da più di un mese e l’operazione era già ben avviata. Poi, come in tutte le trattative, possono nascere problematiche tra le parti e il Parma si è inserito. La volontà del giocatore, però, è sempre stata quella di andare a Cagliari e abbiamo lavorato in questa direzione”.

Sul fratello Francesco Pio Esposito dell’Inter: “Pio Esposito rimarrà all’Inter, gode della stima del club e ha rinnovato recentemente fino al 2030. Chivu lo conosce bene avendolo già allenato nel settore giovanile e crede molto in lui: con i dovuti step, il ragazzo avrà la possibilità di crescere in un club importante”.

Su Salvatore Esposito (Spezia): “Per Salvatore Esposito c’è stato l’interesse del Besiktas e di un altro club turco. È reduce da un’ottima stagione e merita la Serie A: credo che sia, in assoluto, uno dei giocatori più sottovalutati. Ad oggi è un tesserato dello Spezia ma, se un club di Serie A deciderà di dargli fiducia, sono convinto che riuscirà a dimostrare tutte le sue qualità”.

Sul futuro di Oristanio: “Il futuro di Oristanio, per quelle che sono le sue qualità, deve essere in Serie A: c’è stato e c’è tutt’ora un interesse da parte del Torino. Vedremo, da qui alla fine del mercato, come si evolverà la situazione. In ogni caso, l’avventura con il Venezia è giunta ai titoli di coda e stiamo lavorando per trovare una soluzione in Serie A”.