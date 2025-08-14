SI HD

PRIMAVERA TV

SOLOCALCIO

Home » Calcio » Pedullà: “La Roma può chiudere a breve per Sancho e Bailey”

Pedullà: “La Roma può chiudere a breve per Sancho e Bailey”

di
Pedullà: “La Roma può chiudere a breve per Sancho e Bailey”

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, la Roma punta a chiudere a breve per Jadon Sancho dal Manchester United e Leon Bailey dall’Aston Villa, due esterni offensivi segnalati obiettivi primari dei giallorossi.

Sul fronte Sancho, la formula del prestito è impraticabile: l’inglese è in scadenza con il Manchester United e il club giallorosso vuole investire sul cartellino.

Intanto l’Inter resta forte su Manu Koné: un’eventuale cessione del centrocampista potrebbe indirettamente favorire i giallorossi liberando risorse e margini per completare le trattative.

 

 

SPORTITALIA Italia Sport Communication S.r.l. P.IVA 08674150969 Sportitalia via Gioacchino Belli, 14 CAP 20127 Milano Sportitalia

Testata giornalistica Aut.Trib. di Milano N° 262 del 31.10.2018 Contattaci: segnalazioni@sportitaliatv.com Direttore sito Gianluigi Longari

@2025  Italia Sport Communication Srl 

Redazione

Privacy Policy

Disclaimer

Change privacy settings
×