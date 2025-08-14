Pedullà: “La Roma può chiudere a breve per Sancho e Bailey”

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, la Roma punta a chiudere a breve per Jadon Sancho dal Manchester United e Leon Bailey dall’Aston Villa, due esterni offensivi segnalati obiettivi primari dei giallorossi.

Sul fronte Sancho, la formula del prestito è impraticabile: l’inglese è in scadenza con il Manchester United e il club giallorosso vuole investire sul cartellino.

Intanto l’Inter resta forte su Manu Koné: un’eventuale cessione del centrocampista potrebbe indirettamente favorire i giallorossi liberando risorse e margini per completare le trattative.