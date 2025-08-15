SI HD

Esclusiva SI – Pedullà: "Napoli, per Cheddira l'Udinese offre un prestito, ma la Cremonese…"

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, l’Udinese continua a proporre un’offerta per Cheddira con la formula del prestito. Parallelamente, la Cremonese, neo-promossa in Serie  A, si muove per Cheddira con un’acquisizione a titolo definitivo.

L’opzione della Cremonese rappresenta un’offerta per un trasferimento definitivo. Una proposta che permetterebbe al giocatore di avere un ruolo importante in Serie A, e al Napoli di monetizzare in modo chiaro.

Il nodo rimane la volontà di Cheddira che, a detta del suo agente, vorrebbe restare in Italia e trovare continuità in Serie A.

La situazione di Cheddira

Walid Cheddira, attaccante marocchino classe 1998, di proprietà del Napoli, ha concluso nel 2024 la sua esperienza in prestito all’Espanyol, con 23 presenze ma soltanto un gol all’attivo. Rientrato quest’estate al Napoli, il suo futuro resta incerto, visto che il giocatore non è incluso nel progetto tecnico azzurro.

