Inter-Olympiacos, le formazioni ufficiali: Thuram-Lautaro in attacco

Ultima amichevole per l’Inter guidata da Cristian Chivu. Alle 20.30 è previsto il calcio d’inizio contro l’Olympiacos, gara che si disputerà allo stadio San Nicola di Bari. L’allenatore rumeno punta su Lautaro Martinez e Marcus Thuram: un test importante in vista dell’esordio in campionato previsto tra una settimana.

A centrocampo spazio al giovane Petar Sucic, schierato insieme a Nicolò Barella, che dovrebbe ricoprire il ruolo di regista, e Henrikh Mkhitaryan. Sulle corsie laterali ci saranno Denzel Dumfries e Federico Dimarco, mentre davanti al portiere Yann Sommer agiranno Benjamin Pavard, Francesco Acerbi e Alessandro Bastoni.

Formazioni ufficiali di Inter-Olympiacos

Inter (3-5-2): 1 Sommer; 28 Pavard, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 8 Sucic, 23 Barella, 22 Mkhytarian, 32 Dimarco; 9 Thuram, 10 Lautaro Martinez.

A disposizione: 12 Di Gennaro, 13 Martinez, 6 De Vrij, 7 Zielinski, 11 Luis Henrique, 14 Bonny, 20 Calhanoglu, 21 Asllani, 31 Bisseck, 36 Darmian, 59 Zalewski, 94 P. Esposito.

Allenatore: Cristian Chivu.

Olympiacos (4-2-3-1): 88 Tzolakis; 20 Costinha, 6 Kalogeropoulos, 4 Biancone, 70 Onyemaechi; 14 Dani Garcia, 96 Mouzakitis; 27 Strefezza, 8 Diogo Nascimento, 90 Cabella; 97 Yazici.

A disposizione: 31 Botis, 5 Pirola, 9 El Kaabi, 16 Scipioni, 67 Liatsikouras.

Allenatore: José Luis Mendilibar.

Arbitro: Ivano Pezzuto della sezione di Lecce.

Assistenti: Vito Mastrodonato e Mattia Politi.