LO EUROPEAN POKER TOUR TORNA A PARIGI NEL 2026

Il programma degli eventi live del 2026 live prende il via con il PokerStars Open Campione a gennaio

18 agosto 2025: L’EPT (European Poker Tour) farà ritorno a Parigi a febbraio 2026 con una delle sue tappe più iconiche, insieme agli appuntamenti di EPT Monte Carlo, PokerStars Open Campione e Namur, anch’essi in programma nel corso del 2026.

L’EPT Paris 2024 è stata una delle tappe più popolari del tour live, con oltre 16.000 ingressi in totale tra i vari eventi, tra cui 1.747 nel Main Event dal montepremi di oltre €8,3 milioni, vinto da Barny Boatman che si è aggiudicato oltre €1,2 milioni.

Dal 18 febbraio al 1° marzo 2026, migliaia di giocatori visiteranno nuovamente il Palais des Congrès per 12 giorni di sfide avvincenti, con una straordinaria atmosfera ai tavoli e non solo. Tra i principali eventi in programma ci sono il Main Event del PokerStars Open, il Women’s Event, l’High Roller e il Main Event dell’EPT.

“Siamo lieti di ritrovare la tappa di Parigi nel programma dell’EPT del 2026 e di collaborare nuovamente con il Club Barrière”, ha dichiarato Cédric Billot, Associate Director, Live Events. “È uno degli appuntamenti preferiti dei giocatori per diversi motivi, tra cui l’atmosfera unica e la posizione facilmente raggiungibile da tutta Europa. Inoltre, per chi ama trascorrere un po’ di tempo lontano dai tavoli di poker, Parigi è una città difficilmente superabile. Non vediamo l’ora di tornare nella capitale francese a febbraio per accogliere i giocatori nel Palais des Congrès”.

POKERSTARS OPEN CAMPIONE APRE IL PALINSESTO DEGLI EVENTI LIVE DEL 2026

Dopo il grande successo della prima edizione tenutasi a marzo 2025, il PokerStars Open Campione darà il via a un nuovo anno di eventi live, tornando sulle rive del lago di Lugano dal 23 gennaio al 1° febbraio con un ricco programma di tornei e un montepremi garantito di €1 milione.

Ecco gli altri eventi live confermati per il 2026.

Irish Poker Open, dal 26 marzo al 6 aprile : l’evento di poker più longevo in Europa, uno dei favoriti di lunga data dei giocatori, torna dal 26 marzo al 29 aprile con un field da record sotto il leggendario cielo d’Irlanda.

EPT Monte Carlo, dal 30 aprile al 10 maggio la prestigiosa azione di gioco high-stake torna sulle rive del Mediterraneo con il fiore all’occhiello dell’EPT.

PokerStars Open Namur, dal 27 maggio al 7 giugno : il più grande festival di poker del Belgio trasforma il Namur Casino nel punto nevralgico estivo per i pokeristi di tutta Europa.

Le altre tappe del calendario degli eventi live del 2026 verranno annunciate prossimamente.

Per maggiori informazioni, visita PokerStars Live o PokerStarsNews.