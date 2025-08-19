Champions League, andata 1° turno: sfida ricca di gol tra Fenerbahçe e Benfica? Celtic strafavorito con il Kairat Almaty

Mancano gli ultimi 180 minuti di gioco e finalmente sapremo quali squadre saranno presenti nel gruppone della Champions League 2025/2026. Tra questa sera e la sera di domani si giocheranno le gare d’andata dei playoff: vediamo quali match maritano maggiori attenzioni.

Tra le sfide più interessanti troviamo sicuramente Fenerbahçe-Benfica. I turchi hanno eliminato il Feyenoord al turno precedente, rimontando la sconfitta per 2-1 in Olanda con un netto 5-2 casalingo. Ora dovranno affrontare un avversario molto ostico, che ha avuto la meglio sul Nizza: su Planetwin365 è molto allettante la quota della giocata “Over 3,5 finale” a 2,50; su WilliamHill e su Betclic la quota è di 2,42. Segnaliamo anche la giocata “Over 1,5 al primo tempo”: su Planetwin365 si parla di 2,35 volte la posta; su Unibet 2,32 e su Betclic 2,25. Da considerare anche la giocata “Goal”: su Planetwin365 la quota è di 1,50; su WilliamHill e Betclic 1,51.

Avversario da non sottovalutare per i norvegesi del Bodø/Glimt, i quali se la vedranno con gli austriaci dello Sturm Graz. La gara d’andata si disputerà all’Aspmyra Stadion e vede favoriti i padroni di casa: su Planetwin365, la vittoria del Bodø/Glimt è proposta a 1,60; su Unibet 1,55 e su Betclic 1,62. Azzardata ma molto remunerativa la giocata “Handicap X (-1)”, ipotizzando un’affermazione per massimo una rete di scarto da parte dei norvegesi: su Planetwin365 parliamo di 3,90 volte la posta; su Betclic 3,85 e su Unibet 3,95.

Non ci dovrebbero essere sorprese tra Celtic e Kairat Almaty, con gli scozzesi strafavoriti per l’andata al Celtic Park di Glasgow: su Planetwin365, la giocata “Parziale-finale 1/1” è proposta a 1,52; su Betclic e WilliamHill 1,41.

Particolarmente interessante il confronto tra Rangers e Club Brugge: gli scozzesi hanno eliminato due avversari molto ostici finora, ovvero Panathinaikos e Plzen; mentre i belgi vengono dal doppio successo sul Salisburgo. Segnaliamo la quota del segno “1” all’intervallo, ipotizzando che il Rangers possa chiudere in vantaggio il primo tempo: su Planetwin365 parliamo di 3,10 volte la posta; come su Betclic, mentre su Unibet la quota è di 3,15. Tra i risultati esatti, da considerare il 2-1 in favore del Rangers: su Planetwin365 la quota è di 10; stessa quota che troviamo su WilliamHill e Betclic.

Altro match da tener d’occhio si giocherà al St. Jakob-Park e vedrà affrontarsi Basilea e Copenaghen. Segnaliamo la quota della giocata “Under 2,5”: su Planetwin365 la giocata è bancata a 1,68; come su Betclic e WIlliamHill.