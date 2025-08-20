Jennifer Shahade trionfa al Women’s Summer Festival di Londra!

Così l’ex campionessa di scacchi ora ambasciatrice del poker, Jennifer Shahade, ha conquistato il Main Event del Women’s Summer Festival al Clermont Hotel di Londra, battendo in heads-up Claire Taylor e incassando un primo premio da 22.200 sterline. Nell’ultima mano, le due giocatrici sono andate ai resti con K-4 (Shahade) vs 7-7 (Taylor). Il vantaggio della coppia ha retto fino al turn compreso, poi una Q al river ha consegnato scala Broadway alla poker ambassador.

L’evento principale, con buy-in da £400 e un montepremi garantito di £100.000, ha visto la partecipazione di ben 193 giocatrici, confermando il crescente interesse delle donne per il poker competitivo.

Oltre al Main Event, il festival – durato una settimana – ha proposto appuntamenti competitivi di rilievo. Ad esempio il £1.100 High Roller e il popolare 50/50, quest’ultimo torneo per coppie miste, maschio e femmina. Proprio questi eventi hanno fatto conoscere agli appassionati di poker due nuove protagoniste: Bernadette Daley che ha conquistato il titolo dell’High Roller insieme a un premio di £11.300, mentre Ortal Alon ha vinto il 50/50, portandosi a casa 6.010 sterline.

Particolarmente significativa è la storia della Daley. L’avvocatessa londinese ha infatti ottenuto il suo ticket per l’High Roller grazie a un Silver Pass ricevuto in dono da Vanessa Kade al Women’s Winter Festival del 2024. Quel pass da 2.500 dollari si è trasformato nel trofeo più importante della sua carriera. Un esempio di come il “poker in rosa” stia contribuendo a cambiare il volto di questo gioco.

L’atmosfera vissuta al Clermont ha confermato un trend già evidente da tempo. “C’è un’energia incredibile in questo torneo“, ha dichiarato Jen Shahade dopo la vittoria. “Sono felice per il titolo, ma ancora di più nel vedere sempre più donne appassionarsi al gioco“.

I numeri parlano chiaro. Secondo i dati diffusi dall’organizzatore, negli ultimi due anni i tornei live dedicati esclusivamente alle donne sono aumentati in maniera significativa, registrando un incremento medio delle partecipazioni del 49%. Alcuni eventi hanno fatto segnare crescite a tre cifre.

Tra i casi più eclatanti: