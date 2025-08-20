Paolo Boi chipleader assoluto del PS Open ME Barcellona dopo il Day1 D. 10 italiani sono già al Day2

Inizio spumeggiante per l’Italia del poker impegnata a Barcellona nel 1.650 euro PS Open Main Event (18-24/08), apripista di spicco per la tappa catalana (18-31/08) dell’European Poker Tour 2025.

Paolo Boi, reduce dalla conquista del braccialetto WSOP $3.000 No-Limit Hold’em circa due mesi fa, ha dominato il Day1 C chiudendo con 823.000 chips la giornata. L’italiano si trova quindi al primo posto assoluto dopo i primi quattro flight, con un vantaggio di ben 221.000 gettoni sul pro americano Joey Weissman, chipleader nel Day1 D.

Certo, ci sono altri quattro round di qualificazione fino al 21 agosto: oggi uno con livelli da 40 minuti (Day1 E) e uno con livelli da 30 minuti (Day1 F), domani il Day1 G da 30 minuti per livello e il Day1 H in modalità “turbo” (20 minuti a livello). Tuttavia, l’attuale leadership di Boi non può che far piacere agli appassionati italiani di poker. Anche perché insieme a lui ci sono altri 9 italiani già qualificati al Day2 (22/08).

Basilio De Lorenzo ha chiuso il Day1 C con 294.000 chips, seguito da Lorenzo Arduini – vincitore di un ME FPS e ottavo lo scorso anno nell’EPT Main Event in entrambi i casi a Parigi – con 289.000. Sempre dal terzo flight arrivano le qualificazioni di Muhamet Perati (187.000), anche lui fresco di super performance alle WSOP 2025, del “variantista” Sergio Benso (127.000), di Gaspare Sposato (65.000) – ricordiamo la sua vittoria nell’UKIPT di Londra 2024 – e di Andrea Schettino (26.000).

Dal Day1 A arriva Luca Boniforti con uno stack di 74.000 chips. Michael Uguccioni ha invece chiuso 3° (286.000) nel Day1 B. Infine, Severino De Letteriis accede al Day2 con 182.000 pezzi, accumulati nel corso del Day1 D.

A livello internazionale, svettano alcuni big che hanno già superato la prima selezione. Parliamo di Steve O’Dwyer, Martin Zamani, chipleader nel Day1 A nonché “bronzo” lo scorso anno proprio a Barcellona nel ME Estrellas (ora ribrandizzato PS Open), Mateusz Moolhuizen, Tero Laurila (vincitore dell’Irish Open 2024), Ankit Ahuja (primo a Cipro nel 2023 e finalista a Barcellona e Rozvadov sempre nei Main Event “national”), Justin Saliba, Julien Sitbon, Ramon Colillas, Eugene Katchalov e Benny Glaser, collezionista seriale di braccialetti WSOP (8) e autore di una fantastica tripletta alle WSOP 2025.

Spostandoci nell’ambito dei numeri, il 1.650 euro PokerStars Open Main Event di Barcellona conta finora 1.143 entry (e 169 left). Una cifra accettabile, ma nettamente inferiore alle 1.784. registrate lo scorso anno dopo i primi 4 flight. Senza contare che nel 2023 il record era stato di 7.398 registrazioni finali: sarà difficile raggiungere quel risultato. Va però detto che, in passato, il Main Event Estrellas aveva un buy-in da 1.100 euro e l’aumento potrebbe essere all’origine di questo calo.

I conti si fanno comunque alla fine. Nel frattempo, ecco lo split dei primi quattro Day1:

Day1 A: 124 entry, 19 giocatori qualificati al Day 2.

Day1 B: 105 entry, 16 al Day 2.

Day1 C: 661 entry, 99 al Day 2.

Day1 D: 243 entry, 35 al Day 2.

