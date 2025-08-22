Serie A, prima giornata: esordio a Sassuolo per il Napoli, la Roma tornerà al successo col Bologna?

La nuova stagione di Serie A è alle porte. Sabato si giocheranno alcune delle gare valide per la prima giornata di un campionato che si preannuncia molto emozionante. Vediamo nel dettaglio le gare più interessanti di questo primo turno.

Il Napoli campione d’Italia in carica sarà ospite del Sassuolo al Mapei Stadium. I partenopei avranno l’arduo compito di difendere il titolo conquistato qualche mese fa, dopo una lotta all’ultima rete con l’Inter. I neroverdi, dall’altra parte, hanno conquistato la promozione in massima divisione dopo un anno di “purgatorio”. Su Planetwin365, la vittoria del Napoli è bancata 1,57; stessa quota che troviamo su Betclic, mentre su Unibet parliamo di 1,52 volte la posta. segnaliamo anche la quota della giocata “Parziale-finale X/2”: su Planetwin365, si parla di 4,35 volte la posta; come su WilliamHill, mentre su Unibet la quota è di 4,25.

Esordio casalingo per il Milan, che affronterà a San Siro la neopromossa Cremonese. Dopo una stagione travagliata, i rossoneri hanno deciso di affidarsi ad Allegri, tornato sulla panchina del Diavolo dopo circa 11 anni di distanza dall’ultima volta. Il successo del Milan alla prima di campionato è proposto su Planetwin365 a 1,35; su Unibet 1,34 e su Betclic 1,36. Segnaliamo la quota del segno “1” all’intervallo: su Planetwin365 la giocata è proposta a 1,82 volte la posta; su Betclic 1,77 e su Unibet 1,80.

Da tener d’occhio la sfida tra Roma e Bologna, che segnerà l’esordio ufficiale sulla panchina giallorossa per Gasperini. I capitolini hanno perso tre delle ultime cinque gare disputate contro i felsinei (l’ultimo successo risale al gennaio del 2023). Che possa essere interrotto questo trend negativo? Su Planetwin365, la vittoria della Roma questo fine settimana è bancata 2,15; su Unibet 2,17 e su Betclic 2,20. Da considerare anche la giocata “Handicap 1 (-1)”: su Planetwin365 questa è proposta a 4,05; su Betclic e WilliamHill 4.

Giocherà davanti ai propri tifosi anche la Juventus di Tudor, la quale ospiterà all’Allianz il Parma. Segnaliamo la giocata “Parziale-finale 1/1”, su Planetwin365 proposta a 2,05; su Betclic e WilliamHill parliamo di 2,02 volte la posta. Lunedì sera, invece, l’Inter di Chivu ospiterà a Milano il Torino di Baroni: in tal caso, si potrebbe immaginare una gara non particolarmente ricca di gol e considerare l’Under 2,5 a 2,10 su Planetwin365; su WilliamHill e Betclic la stessa giocata è a 2,11.