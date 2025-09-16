Champions League, Mbappe salva il Real: flop Benfica, vince il Tottenham

Non solo lo sfavillante 4-4 dell’Allianz Stadium tra Juventus e Borussia Dortmund. Altri 3 match di Champions League si sono giocati in questa serata. Vittoria 2-1 del Real Madrid contro il Marsiglia. Sblocca l’ex Juventus Weah per gli ospiti. Decide una doppietta dal dischetto di Kyllian Mbappe. Real Madrid che chiude in 10 per l’espulsione di Carvajal, reo di aver dato una testata al portiere avversario. Il terzino era subentrato al 5′ minuto per l’infortunio di Alexander Arnold. Vince di misura 1-0 il Tottenham contro il Villarreal. Decide con un’autorete la gara Luiz Junior. La sorpresa della serata è poi il ko interno 2-3 del Benfica contro il Qarabag. 16 minuti e il Benfica sembra aver chiuso la gara. In gol l’ex Juventus Barrenechea. Al 16′ raddoppio di Pavlidis. Qarabag che la riapre al 30′ con Leandro Andrade. Nella ripresa prima pareggia Duran al 48′. Poi la decide al 86′ Kashchuk.

Il programma di Mercoledì e Giovedì

Il programma della Champions League continua domani. Alle 18.45, Slavia Praga-Bodo Glimt e Olympiakos-Pafos. Alle 21.00 poi il piatto forte, PSG-Atalanta, Liverpool-Atletico Madrid, Bayern Monaco-Chelsea e Ajax-Inter. Giovedì poi alle 18.45 Copenhagen-Bayer Leverkusen e Club Brugge-Monaco. Alle 21.00 poi Newcastle-Barcellona, Sporting Lisbona-Kairat, Eintracht Francoforte-Galatasaray e Manchester City-Napoli.