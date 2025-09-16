Juventus-Borussia Dortmund 4-4: super Vlahovic salva Tudor

Termina 4-4 uno spettacolare match all’Allianz Stadium tra Juventus e Borussia Dortmund. Dopo una prima frazione avara di occasioni le squadre si scatenano nella ripresa segnando a ripetizione. Aprono i tedeschi con Adeyemi. Pari bianconero con un gol meraviglioso di Yildiz e sorpasso immediato nuovamente del Borussia Dortmund con Nmecha. La reazione della Juve è però immediata e Vlahovic entrato da poco pareggia la gara. Pari che regge fino al 73′ quando Yan Couto riporta ancora avanti i tedeschi. Al 86′ è poi Bensebaini a segnare su rigore, per fallo di mano di Kelly, la rete del 2-4. Al 94′ è poi Vlahovic a segnare il 3-4 che riapre il match. Proprio allo scadere è ancora il serbo ad inventare l’assist per il pari di testa di Kelly.

Le formazioni ufficiali

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, K. Thuram, Koopmeiners, Cambiaso; Yildiz, Openda; David.

A disposizione: Perin, Pinsoglio, Gatti, Locatelli, Conceicao, Vlahovic, Zhegrova, Adzic, Kostic, Rugani, Joao Mario, Cabal.

Allenatore: Igor Tudor.

BORUSSIA DORTMUND: Kobel; Yan Couto, Anton, Bensebaini, Nmecha, Guirassy, Beier, Sabitzer, Svensson, Ryerson, Adeyemi.

A disposizione: Ostrzinski, Meyer, Bellingham, Brandt, Gross, Chukwuemeka, Campbell, Mane, Kabar.

Allenatore: Niko Kovac.

Primo tempo, nessuna emozione

4 minuti e ci prova la Juve con Thuram. Prima accelerazione di Cambiaso, palla scaricata sul francese che calcia di potenza col destro costringendo Kobel alla prima parata della partita. Sugli sviluppi del corner calciato da Koopmeiners svetta KellyA ma non riesce a inquadrare lo specchio della porta. Al 22′ ci prova Openda. Sul corner calciato da Yildiz la gira verso il primo palo l’ex attaccante del Lipsia ma spedisce sull’esterno della rete. 3 minuti e ci prova Bremer. Sulla ribattuta corta della difesa giallonera calcia al volo col destro il capitano della Juventus ma spedisce fuori dallo specchio della porta. Al 34′ altra chance bianconera. Sul corner calciato da Yildiz svetta Kelly, poi Kobel salva su David ma l’ex Lille era partito in posizione di fuorigioco. Prima chance Dortmund al 37′ con Adeyemi. Guirassy appoggia sul numero 27 giallonero che colpisce malissimo spedendo fuori dallo specchio della porta difesa da Di Gregorio. Prima frazione che finisce 0-0.

Tanti gol, crollo Juve

Pronti via e al 54′ passa il Dortmund. Nmecha avvia l’azione, sterzata e palla per Guirassy che fa assist per Adeyemi a segno con una perfetta conclusione rasoterra nell’angolo basso. Due minuti e Di Gregorio evita lo 0-2. Riflesso pazzesco del portiere bianconero sulla conclusione da distanza ravvicinata del centravanti guineano. Al 57′ è Koopmeiners a cestinare la palla del 1-1. Openda fa da sponda per l’ex Atalanta che calcia di sinistro sul secondo palo ma non trova il bersaglio. Pari Juve che arriva al 64′ con una gemma di Yildiz. Joao Mario appoggia sul numero 10 bianconero che se la porta sul destro e disegna una parabola meravigliosa che si va a incastrare sotto l’incrocio dei pali. Neanche il tempo di esultare in casa Juve che al 65′ Nmecha fa 1-2. Dura solo pochi secondi il pareggio juventino: Adeyemi scarica sul numero 8 giallonero che dal limite dell’area la piazza a giro nell’angolo.

Vantaggio ospite che dura 2 minuti. Segna Vlahovic. Yildiz vede il movimento in verticale del centravanti serbo e lo serve con i tempi giusti, perfetto il diagonale destro con cui supera in uscita Kobel. Al 73′ passano ancora i tedeschi con Yan Couto. Sabitzer recupera palla e serve l’esterno brasiliano che avanza e calcia forte sul primo palo, sorprendendo un Di Gregorio non impeccabile nell’occasione. Juve che reagisce e sfiora il 3-3 con Yildiz. Conclusione potente di Kenan Yildiz che si stampa sul legno, con la deviazione decisiva di Kobel. Al 83′ rigore per il Borussia Dortmund. Azione avviata dal lancio di Adeyemi, la controlla Brandt e scarica su Guirassy che calcia col destro trovando il tocco col braccio di Kelly. Dal dischetto si presenta Bensebaini che non sbaglia. 2-4 Borussia Dortmund. Al 94′ è poi Vlahovic a segnare il definitivo 3-4. Cross di Kalulu e zampata vincente del Serbo. Proprio allo scadere è ancora Vlahovic ad inventare l’assist per il pari di testa di Kelly. Finisce 4-4.