Juventus, Yildiz: “Gol istintivo. Voglio sempre fare il meglio”

Kenan Yildiz, numero 10 della Juventus, analizza così ai microfoni di Sky Sport il pareggio per 4-4 contro il Borussia Dortmund: “Il mio gol è stato un gesto un po’ istintivo, ho visto che c’era lo spazio per calciare e sono contento per aver fatto un gol così bello per la squadra che ho aiutato“.

Dal Mondiale per Club sei diventato un leader: “Mi sentivo già molto bene, abbiamo iniziato bene la stagione e sono felice di aiutare la squadra. Voglio fare sempre il meglio“.

Sei stanco dopo una prestazione del genere: “Sì, un po’ sì’.“