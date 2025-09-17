Ajax-Inter 0-2: Thuram regala i 3 punti a Chivu

Basta una doppietta di Marcus Thuram a Chivu e all’Inter per sbancare la Johan Cruijff Arena e regalare ai nerazzurri i primi 3 punti stagionali in Champions League. Successo che mancava all’Inter dalla prima di Serie A, quando aveva battuto 5-0 il Torino, poi due ko contro Udinese e Juventus. Gara del riscatto anche per Sommer decisivo con una grande parata sullo 0-0.

Ajax-Inter, le ufficiali

AJAX (4-3-3): 1 Jaros; 3 Gaaei, 4 Itakura, 15 Baas, 5 Wijndal; 6 Regeer, 18 Klaassen, 8 Taylor; 17 Edvardsen, 25 Weghorst, 11 Godts. A disposizione: 12 Herkeens, 22 Pasveer, 2 Lucas Rosa, 7 Moro, 9 Dolberg, 10 Gloukh, 16 McConnell, 24 Mokio, 28 Fitz-Jim, 37 Sutalo, 41 Alders, 43 Bounida. Allenatore: John Heitinga.

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 25 Akanji, 6 De Vrij, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 9 Thuram, 94 Esposito. A disposizione: 12 Di Gennaro, 13 J. Martinez, 7 Zielinski, 8 Sucic, 10 Lautaro, 11 Luis Henrique, 14 Bonny, 15 Acerbi, 16 Frattesi, 17 Diouf, 30 Carlos Augusto, 31 Bisseck. Allenatore: Cristian Chivu.

Arbitro: Michael Oliver Assistenti: Stuart Burt-James Mainwaring Quarto ufficiale: Sam Barrott VAR: Jarred Gillett Assistente VAR: Michael Salisbury.

Thuram la sblocca

Due minuti e subito Dimarco a provarci. Subito in avanti l’Inter, con un tiro cross dell’esterno che viene controllato in sue tempi da Jaros. Al 30 è nuovamente il terzino ad essere pericoloso. Il 32 ci prova col sinistro dal limite sugli sviluppi del corner: pallone di poco al lato della porta di Jaros. Un minuto e Thuram sfiora lo 0-1. Esposito riceve spalle alla porta, si gira e serve in area il francese: diagonale di destro, che termina fuori di pochissimo. Al 34′ l’arbitro Taylor concede un rigore all’Inter per trattenuta di Baas su Thuram. Il VAR richiama l’arbitro per una precedente trattenuta dell’attaccante francese, con l’arbitro che revoca il penalty. Al 42′ l’Inter passa con Thuram. Corner chirurgico battuto da Calhanoglu: irrompe Thuram vicino al primo palo, sfugge a Klaassen e di testa infila Jaros. Reazione dei Lanceri al 44′ con Weghorst. Colpo di testa su cross dalla destra e pallone alto sopra la traversa. C’era comunque fuorigioco. Primo tempo che si conclude 0-2.

La chiude ancora Thuram

Pronti via e al 3′ della ripresa è ancora Thuram a segnare. Altro corner perfetto di Calhanoglu, Thuram svetta nettamente su Klaassen e non viene contrastato al meglio da Itakura: colpo di testa letale e palla alle spalle di Jaros. Al 60′ occasione per Dumfries. Thuram riceve il pallone in area, servizio per Esposito che premia l’arrivo dell’olandese. Un istante prima del tiro, ecco il provvidenziale anticipo da parte di Wijndal. Ci prova Pio Esposito al 82′. Thuram lavora in area per il compagno di reparto, il cui tentativo trova una deviazione in corner. Al 90′ l’ultima chance della gara è per Dolberg. Colpo di testa dopo un’uscita a vuoto di Sommer: per sua fortuna, la palla termina sopra la traversa. Finisce 0-2. Inizia bene la Champions di Chivu e dell’Inter.