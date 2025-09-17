Ajax-Inter, le formazioni ufficiali: Chivu sorprende in attacco

Alle 21.00 scenderanno in campo alla Johan Cruijff Arena Ajax e Inter per la prima giornata di Champions League. Per Cristian Chivu è l’esordio da allenatore nella massima competizione continentale. Ecco i due 11 scelti dai tecnici per il match. Solo panchina per Lautaro Martinez che non è al meglio. In campo a sorpresa Francesco Pio Esposito.

Ajax-Inter, le ufficiali

AJAX (4-3-3): 1 Jaros; 3 Gaaei, 4 Itakura, 15 Baas, 5 Wijndal; 6 Regeer, 18 Klaassen, 8 Taylor; 17 Edvardsen, 25 Weghorst, 11 Godts. A disposizione: 12 Herkeens, 22 Pasveer, 2 Lucas Rosa, 7 Moro, 9 Dolberg, 10 Gloukh, 16 McConnell, 24 Mokio, 28 Fitz-Jim, 37 Sutalo, 41 Alders, 43 Bounida. Allenatore: John Heitinga.

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 25 Akanji, 6 De Vrij, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 9 Thuram, 94 Esposito. A disposizione: 12 Di Gennaro, 13 J. Martinez, 7 Zielinski, 8 Sucic, 10 Lautaro, 11 Luis Henrique, 14 Bonny, 15 Acerbi, 16 Frattesi, 17 Diouf, 30 Carlos Augusto, 31 Bisseck. Allenatore: Cristian Chivu.

Arbitro: Michael Oliver Assistenti: Stuart Burt-James Mainwaring Quarto ufficiale: Sam Barrott VAR: Jarred Gillett Assistente VAR: Michael Salisbury