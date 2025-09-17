Champions League, i risultati delle 18.45

Sono terminate in parità entrambe le gare delle 18.45 di Champions League. Finisce 2-2 la sfida tra Slavia Praga e Bodo Glimt. Rammarico per gli ospiti che sotto 1-0 hanno sbagliato il rigore del pareggio. Rammarico anche però per i cechi che avanti poi 2-0 si sono fatti rimontare 2-2 dalla formazione norvegese. In gol Mbodji, doppietta per lo Slavia Praga, Bassi e Fet per il Bodo Glimt. Termina invece 0-0 la gara tra Olympiakos e Paphos ospiti in 10 dopo 25 minuti, doppio giallo per Bruno Felipe. Al 70′ rosso anche per Taremi. Cartellino poi rimosso dal VAR. Gara che termina 0-0.