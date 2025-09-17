Champions League, il Liverpool vince nel recupero beffato l’Atletico Madrid: Bayern-Chelsea 3-1

Nella prima giornata di Champions League, vince ancora una volta nel recupero in questa stagione il Liverpool, dopo i successi contro Newcastle e Burnley, anche contro l’Atletico Madrid i ragazzi di Slot trovano i 3 punti nel recupero. Gara spettacolare ad Anfield, finisce 3-2. Reds avanti 2-0 dopo 6′ minuti. In gol Salah e Robertson. Rimonta l’Atletico Madrid con la doppietta di Llorente, in gol al 48′ del primo tempo su assist di Raspadori e poi al 81′ per il 2-2 illusorio. Al 92′ è poi decisivo Virgil Van Dijk. Crolla poi il Chelsea Campione del Mondo 3-1 contro il Bayern Monaco all’Allianz Arena. Gara che si sblocca al 20′ con l’autorete di Chalobah. 7 minuti e Kane su rigore fa 2-0. Al 29′ prova a riaprire la gara il solito Cole Palmer. Al 63′ è però ancora Harry Kane a segnare il gol del definitivo 3-1.

Si chiude la prima giornata

Domani continua la prima giornata di Champions League. Alle 18.45 si sfideranno Copenhagen e Bayer Leverkusen. Ritorno in patria per l’allenatore dei tedeschi Hjulmand. In campo poi anche Club Brugge e Monaco. Alle 21.00 toccherà invece al Napoli, per gli azzurri l’impegnativa trasferta inglese contro il Manchester City. Chiudono il programma, Newcastle-Barcellona, Sporting-Kairat e Eintracht Francoforte-Galatasaray.