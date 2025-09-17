SI HD

PRIMAVERA TV

SOLOCALCIO

Home » Calcio » Champions League, le formazioni ufficiali delle 18.45

Champions League, le formazioni ufficiali delle 18.45

di
Champions League, le formazioni ufficiali delle 18.45

Alle 18.45 continua il programma della Champions League 2025/2026. In campo Olympiakos, Paphos, Slavia Praga e Bodo Glimt. Ecco le formazioni.

Olympiakos-Paphos, i due 11

Olympiakos (4-2-3-1): Paschalakis; Rodinei, Retsos, Pirola, Ortega; Dani Garcia, Hezze; Strefezza, Chiquinho, Podence; El Kaabi. Allenatore: José Mendilibar. In panchina: Kouraklis, Exarchos; Biancone, Kalogeropoulos, Costinha, Diogo Nascimento, Scipioni, Bruno, Mouzakitis; Pnevmonidis, Taremi.

Paphos (3-5-2): Michael; Luckassen, David Luiz, Goldar; Joao Correia, Pepe Rodrigues, Sunjic, Dragomir, Bruno Felipe; Jaja, Dimata. Allenatore: Juan Carlos Carcedo. In panchina: Gorter, Petrou; Pileas, Bruno Langa; Quina, Sema; Orsic, Anderson Silva.

Slavia Praga-Bodo Glimt, i due 11

Slavia Praga (3-5-2): Stanek; Holes, Zima, Mbodji; Doudera, Sadilek, Provod, Zafeiris, Dorley; Kusej, Chory. Allenatore:  Jindřich Trpišovský. In panchina: Markovic; Chaloupek, Hashioka, Vlcek; Cham, Sanyang, Moses, Jelinek; Chytil, Schranz, Toula, Prekop.

Bodo Glimt (4-3-3): Haikin; Sjovold, Bjortuft, Gundersen, Aleesami; Evjen, Berg, Auklend; Jorgensen, Hogh, Hauge. Allenatore: Kjetil Knutsen. In panchina: Faye Lund, Brondbo; Nielsen, Moe, Maatta; Fet, Klynge, Riisnaes; Helmersen, Bassi, Hansen.

SPORTITALIA Italia Sport Communication S.r.l. P.IVA 08674150969 Sportitalia via Gioacchino Belli, 14 CAP 20127 Milano Sportitalia

Testata giornalistica Aut.Trib. di Milano N° 262 del 31.10.2018 Contattaci: segnalazioni@sportitaliatv.com Direttore sito Gianluigi Longari

@2025  Italia Sport Communication Srl 

Redazione

Privacy Policy

Disclaimer

Change privacy settings
×