Champions League, le formazioni ufficiali delle 18.45

Alle 18.45 continua il programma della Champions League 2025/2026. In campo Olympiakos, Paphos, Slavia Praga e Bodo Glimt. Ecco le formazioni.
Olympiakos-Paphos, i due 11
Olympiakos (4-2-3-1): Paschalakis; Rodinei, Retsos, Pirola, Ortega; Dani Garcia, Hezze; Strefezza, Chiquinho, Podence; El Kaabi. Allenatore: José Mendilibar. In panchina: Kouraklis, Exarchos; Biancone, Kalogeropoulos, Costinha, Diogo Nascimento, Scipioni, Bruno, Mouzakitis; Pnevmonidis, Taremi.
Paphos (3-5-2): Michael; Luckassen, David Luiz, Goldar; Joao Correia, Pepe Rodrigues, Sunjic, Dragomir, Bruno Felipe; Jaja, Dimata. Allenatore: Juan Carlos Carcedo. In panchina: Gorter, Petrou; Pileas, Bruno Langa; Quina, Sema; Orsic, Anderson Silva.
Slavia Praga-Bodo Glimt, i due 11
Slavia Praga (3-5-2): Stanek; Holes, Zima, Mbodji; Doudera, Sadilek, Provod, Zafeiris, Dorley; Kusej, Chory. Allenatore: Jindřich Trpišovský. In panchina: Markovic; Chaloupek, Hashioka, Vlcek; Cham, Sanyang, Moses, Jelinek; Chytil, Schranz, Toula, Prekop.
Bodo Glimt (4-3-3): Haikin; Sjovold, Bjortuft, Gundersen, Aleesami; Evjen, Berg, Auklend; Jorgensen, Hogh, Hauge. Allenatore: Kjetil Knutsen. In panchina: Faye Lund, Brondbo; Nielsen, Moe, Maatta; Fet, Klynge, Riisnaes; Helmersen, Bassi, Hansen.