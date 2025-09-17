Champions League, le ufficiali di Liverpool-Atletico Madrid e Bayern Monaco-Chelsea

Alle 21.00 non solo le due gare delle italiane. In campo anche Liverpool, Atletico Madrid, Bayern Monaco e Chelsea. Ecco le formazioni ufficiali delle due gare.
Liverpool-Atletico Madrid, le ufficiali
Liverpool (4-3-3): Alisson; Frimpong, Konaté, Van Dijk, Robertson; Gravenberch, Wirtz, Szoboszlai; Salah, Isak, Gakpo. Allenatore: Arne Slot. In panchina: Mamardashvili, Woodman; Gomez, Kerkez, Bradley, Leoni; Endo, Mac Allister; Ekitiké, Ngumoha, Danns.
Atletico Madrid (4-4-2): Oblak; Llorente, Le Normand, Lenglet, Galan; Simeone, Barrios, Gallagher, Nico Gonzalez; Raspadori, Griezmann. Allenatore: Diego Simeone. In panchina: Musso, Esquivel; Ruggeri, Molina, Hancko, Pubill; Koke, Zanzi;, Sorloth, Martin.
Bayern Monaco-Chelsea, le ufficiali
Bayern Monaco (4-2-3-1): Neuer; Laimer, Upamecano, Tah, Stanisic; Kimmich, Pavlovic; Olise, Gnabry, Luis Diaz; Kane. Allenatore: Vincent Kompany. In panchina: Ulreich, Urbig; Kim, Boey, Kiala; Goretzka, Bischof, Karl, David Santos; Jackson.
Chelsea (4-2-3-1): Sanchez; Gusto, Adarabioyo, Chalobah, Cucurella; James, Caicedo; Palmer, Fernandez, Neto; Joao Pedro. Allenatore: Enzo Maresca. In panchina: Jorgensen, Curd; Hato, Fofana, Acheampong; Andrey Santos, Buonanotte; Gittens, George, Guiu, Estevao, Garnacho.