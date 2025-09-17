Inter, le parole di Pio Esposito e De Vrij

A quale attaccante ti ispiri: “A me piace tanto Dzeko, che ho avuto la fortuna di vedere in allenamento ad Appiano qualche anno fa quando ero in Primavera. Il suo stile, la capacità di fare gol… poi i miei compagni di reparto sono di livello mondiale, lo ha dimostrato Marcus oggi“.

Quali sono i punti deboli che hai e dove devi migliorare: “Sto lavorando molto sull’esplosività e la rapidità nei primi passi. E la presenza in area. Posso migliorare in tutto, sono giovane, ho margini di miglioramento. I punti di forza la protezione del pallone, nel far giocare la squadra“.

Così invece De Vrij

Grande risposta: “Volevamo fare risultati dopo due brutte sconfitte, anche se le prestazioni c’erano state. Siamo stati bravi ad andare in vantaggio e a leggere la partita, gestendo senza soffrire troppo”.

Chivu voleva prestazione e risultato: quale cosa ti ha colpito di più: “Tutte e due, meglio giochi e più probabile che porti a casa il risultato. Oggi siamo stati bravi anche a non prendere gol, hanno avuto una grandissima occasione ma per il resto abbiamo gestito bene e fatto quello che ci chiedeva la partita“.