Inter, Marotta: “Noi l’Italiana più competitiva in Europa. Lo Stadio? Speriamo bene”

Giuseppe Marotta, presidente e amministratore delegato dell’Inter, ha parlato a Sky prima della gara tra i nerazzurri e l’Ajax: “Le sensazioni sono quelle, con un pizzico di orgoglio, di dire che la nostra società è quella che rappresenta meglio il nostro calcio. È la settima edizione consecutiva di Champions in cui siamo presenti, è motivo di orgoglio.Poi è chiaro che si ricomincia: è una competizione strana, se immaginate che nella regular season l’anno scorso il PSG al 76’ era eliminata, poi è andato ai playoff e ha vinto il titolo. Tutte le gare sono complicate, noi oggi approcciamo l’Ajax con la consapevolezza di essere competitivi, ma rispetto per gli avversari”.

Oggi l’ok della giunta alla cessione di San Siro: “È un passaggio importante, come è importante avere uno stadio che risponda ai requisiti di modernità come questo stadio. Pur avendo 30 anni, garantisce confort. In Italia siamo fanalino di coda, dobbiamo adeguarci. La giunta comunale ha approvato, attendiamo nella prossima settimana il responso del consiglio comunale. Sarà l’ultimo atto e speriamo bene”.

Marotta ad Amazon Prime

Il presidente dell’Inter Beppe Marotta ha parlato ai microfoni di Amazon Prime Video, in vista del match di Champions League contro l’Ajax.

In Champions l’Inter ci sta bene: vuole continuare a starci: “Noi con orgoglio diciamo che siamo la squadra che rappresenta meglio la continuità del calcio italiano, siamo alla settima edizione consecutiva della Champions e vogliamo continuare ad esserci da protagonisti“.

Gioca Esposito dall’inizio: “Sono contento, è un prodotto del nostro settore giovanile e un premio per tutti coloro che ne fanno parte. Chivu ha avuto coraggio ed è un giocatore di grande valore“.

Rimpianti sul mercato: “Direi di no. Il mercato è fatto di tante richieste e poche operazioni che si concludono: siamo contento di quello che abbiamo fatto“.

La questione stadio: “Oggi la giunta ha deliberato positivamente per noi, adesso l’ultimo passaggio è quello del consiglio comunale: speriamo bene. Lo stadio di Amsterdam rispetta modernità e appartenenza: abbiamo bisogno di un nuovo stadio“.