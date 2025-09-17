Psg, Luis Enrique: “Inizio molto buono. Vinto contro un’ottima Atalanta”

Il Paris Saint-Germain travolge l’Atalanta 4-0 nella prima giornata della League Phase di Champions League al Parco dei Principi. Nel post-partita, Luis Enrique ha commentato la vittoria ai microfoni di Sky Sport. Ecco le sue parole.

Luis Enrique parla così

Come ha giocato la sua squadra stasera in questo inizio di cammino in Champions League: “Credo che sia un inizio molto buono e che rifletta in parte la nostra idea di gioco contro un’ottima Atalanta, che è una squadra forte fisicamente e buona a livello tecnico, che ti pressa, che ti infastidisce. Però penso che stiamo molto bene e che abbiamo meritato questa vittoria“.

Il calendario vi riserverà molte sfide fino alla finale: “Certo è che il nostro calendario è un cammino pieno di alti e bassi, con tante sfide, con tanti ostacoli. Però è vero che se torniamo indietro di un anno, la nostra partita contro il Girona era finita 0-0 al 92°, penso che oggi siamo stati molto superiori. Tutti sappiamo dell’importanza di stare bene e la vittoria si è vista.”

I tifosi sono già carichi per la partita contro l’Olympique Marsiglia: “Sì, sappiamo cosa sono questi classici e noi saremo pronti per andare a Marsiglia e giocare il nostro calcio migliore contro un rivale dove c’è una rivalità molto forte storica.“