Champions League, stasera si chiude il programma della 1^ giornata

di

Questa sera si chiude il programma della 1^giornata di Champions League. Tra le italiane in campo il Napoli che affronterà in trasferta alle 21.00 il Manchester City. Non solo gli azzurri alle 18.45 si sfideranno Copenhagen e Bayer Leverkusen. Ritorno in patria per l’allenatore dei tedeschi Hjulmand. In campo poi anche Club Brugge e Monaco. Alle 21.00 toccherà invece a Newcastle-Barcellona, Sporting-Kairat e Eintracht Francoforte-Galatasaray oltre che ai ragazzi di Conte.

PSG-Borussia Dortmund, Champions League
Pallone Champions League (Sportitalia – Ansa)

 

Le gare

ore 18.45: Copenhagen-Bayer Leverkusen, Club-Brugge-Monaco

ore 21.00: Newcastle-Barcellona, Sporting Lisbona-Kairat, Eintracht Francoforte-Galatasaray, Manchester City-Napoli.

Champions League, niente quinto posto per la Serie A
La Champions League (ANSA) – sportitalia.it

 

I risultati del Martedì e del Mercoledì

Athletic Bilbao-Arsenal 0-2

PSV-Union Saint-Gilloise 1-3

Benfica-Qarabag 2-3

Real Madrid-Marsiglia 2-1

Tottenham-Villarreal 1-0

Juventus-Borussia Dortmund 4-4

Olympiakos-Paphos 0-0

Slavia Praga-Bodo Glimt 2-2

Bayern Monaco-Chelsea 3-1

Liverpool-Atletico Madrid 3-2

PSG-Atalanta 4-0

Ajax-Inter 0-2.

