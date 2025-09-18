Champions League, stasera si chiude il programma della 1^ giornata

Questa sera si chiude il programma della 1^giornata di Champions League. Tra le italiane in campo il Napoli che affronterà in trasferta alle 21.00 il Manchester City. Non solo gli azzurri alle 18.45 si sfideranno Copenhagen e Bayer Leverkusen. Ritorno in patria per l’allenatore dei tedeschi Hjulmand. In campo poi anche Club Brugge e Monaco. Alle 21.00 toccherà invece a Newcastle-Barcellona, Sporting-Kairat e Eintracht Francoforte-Galatasaray oltre che ai ragazzi di Conte.
Le gare
ore 18.45: Copenhagen-Bayer Leverkusen, Club-Brugge-Monaco
ore 21.00: Newcastle-Barcellona, Sporting Lisbona-Kairat, Eintracht Francoforte-Galatasaray, Manchester City-Napoli.
I risultati del Martedì e del Mercoledì
Athletic Bilbao-Arsenal 0-2
PSV-Union Saint-Gilloise 1-3
Benfica-Qarabag 2-3
Real Madrid-Marsiglia 2-1
Tottenham-Villarreal 1-0
Juventus-Borussia Dortmund 4-4
Olympiakos-Paphos 0-0
Slavia Praga-Bodo Glimt 2-2
Bayern Monaco-Chelsea 3-1
Liverpool-Atletico Madrid 3-2
PSG-Atalanta 4-0
Ajax-Inter 0-2.