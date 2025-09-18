Champions League, sorride l’Inter crollo Atalanta: oggi tocca al Napoli

La serata di ieri ha regalato un sorriso a metà in casa nerazzurra, l’Inter ha infatti sbancato Amsterdam per 0-2 con la doppietta di Marcus Thuram. L’Atalanta invece è uscita sconfitta con un pesante 4-0 dal Parco dei Principi contro il PSG, Campione d’Europa in carica. Una serata gloriosa per i ragazzi di Chivu, che arrivavano dal doppio ko in Serie A contro Udinese e Juventus. Serata che ha visto il riscatto di Sommer dopo il negativo Derby d’Italia. Dall’altra parte la Dea dopo aver superato 4-1 il Lecce in Serie A ha subito una pesante batosta contro i ragazzi di Luis Enrique. Prima sconfitta per Juric sulla panchina della Dea che arriva con un roboante 4-0. Sconfitta ma non solo perché l’Atalanta ha anche perso per infortunio Scalvini e De Ketelaere, problemi muscolari per loro che andranno valutati nelle prossime ore. Questa sera sarà poi il turno del Napoli, grande attesa per la prima di Conte in Champions League con gli azzurri e per il ritorno a Manchester di Kevin De Bruyne.

Inter, Thuram segna Pio Esposito incanta

La sfida della Johan Cruijff Arena ha messo in mostra un Inter grintosa e compatta, sempre attenta e vogliosa di riscattarsi dopo i due brutti ko in Serie A contro Udinese e Juventus. La gara è stata quella del riscatto di Sommer. Il portiere arrivava da un brutto Derby d’Italia condizionato da due errori sui gol di Yildiz e Adzic e nella serata di ieri è stato decisivo con una parata chiave poco prima del vantaggio nerazzurro. Vantaggio siglato da Marcus Thuram. Riscatto anche per lui, non per una prestazione negativa, aveva anche segnato a Torino, ma successivo a quanto successo nel finale di Torino con la risata percepita male dai tifosi nerazzurri.

Marcus Thuram che non si è accontentato di un gol ma ha trovato anche la doppietta, sempre di testa sempre di testa sempre da corner di Calhanoglu in avvio di ripresa. Non solo una grande prestazione di Thuram perché Pio Esposito ha incantato l’Europa alla prima in Champions League. In assenza di Lautaro è toccato al ventenne scendere in campo e con una prestazione vicina alla perfezione Pio ha fatto stropicciare gli occhi a tutti i tifosi dell’Inter ma non solo. Ora Pio Esposito lo conosce tutta l’Europa.

Dea, un crollo da mettere alle spalle

Per un’Italiana che sorride, ce n’è un’altra che piange, almeno nel risultato. L’Atalanta esce sconfitta ampiamente dal Parco dei Principi per 4-0 contro il PSG, un risultato che poteva essere anche molto più ampio, al netto di tante parate di Carnesecchi che ha anche neutralizzato il rigore a Barcola. Non solo un passivo pesante, l’Atalanta ha perso per infortunio anche Scalvini e De Ketelaere, protagonisti dell’ultimo turno di Serie A. Problemi muscolari per loro che andranno valutati nelle prossime ore. Una prestazione non totalmente da buttare, secondo Ivan Juric, con il tecnico che si è detto comunque parzialmente soddisfatto rimandando la vera Atalanta contro squadre più alla portata e non nettamente superiori come il PSG e soprattutto quando la Dea tornerà a pieno organico vista anche l’assenza di leader come Scamacca ed Ederson.

Scatto l’ora di Conte

Il Conte-bis è iniziato nel modo migliore possibile in Campionato, 3 partite, 3 vittorie, 6 gol fatti, 1 subito. Ora però arriva il bello, si perché all’Etihad comincia la stagione Europea del Napoli, un’Europa che il Napoli ritrova dopo un anno di astinenza e che vorrà certamente onorare al meglio. La rosa è stata rinforzata pesantemente, in campo e in panchina con Conte che per la prima volta in carriera vuole davvero convincere in Europa. Il tecnico degli azzurri non ha mai incantato nelle competizioni continentali, brillando poco in Champions League e mancando la finale casalinga in Europa League con la Juventus. Ecco perché oggi può essere l’occasione giusta per iniziare con il piede giusto e cambiare un trend europeo sempre negativo per lui. La sfida al Manchester City di Guardiola è sicuramente proibitiva, ma la voglia di impressionare e la presenza dell’ex De Bruyne, potrebbero essere fattori chiave per regalare un esordio da sogno.