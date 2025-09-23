Liverpool, grave infortunio al ginocchio per Leoni: il difensore è uscito in barella

Doveva essere una serata importante per Giovanni Leoni, il difensore, titolare contro il Southampton in Carabao Cup ha giocato una grande partita fino alla sostituzione obbligatoria al 81′ dovuta ad un brutto infortunio. Il difensore ex Parma che non era stato nemmeno convocato nei primi impegni con i Reds era stato lanciato da Slot e aveva ben impressionato, nel finale però il difensore ha dovuto lasciare il campo in barella. Le sue condizioni al momento destano preoccupazione, le prossime ore saranno fondamentali per chiarire l’entità dell’infortunio, che si sospetta essere serio e al crociato.

Leoni, si teme infortunio al ginocchio: le immagini

Nel match contro il Southampton, Giovanni Leoni ha subito un grave infortunio, nel tentativo di recuperare il pallone sembra aver appoggiato male il ginocchio. Il giocatore è stato immediatamente sostituito. Si attende ora di capire l’entità dell’infortunio. Ecco le immagini:

Very nasty whack for Leoni, but doesn’t look like anything to indicate an ACL or otherwise? pic.twitter.com/RpOlzKS68g — Luke 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 (@_ShutUpLuke) September 23, 2025

Infortunio al crociato che parrebbe grave, quindi, quello di Leoni in un match che il Liverpool ha comunque vinto 2-1 con le reti di Isak e Ekitike, espulso per doppia ammonizione dopo essersi tolto la maglia successivamente al gol decisivo. Per il Southampton aveva pareggiato Charles al 76′.