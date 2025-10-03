Weekend tra Buenos Aires e Rosario: tante le stelle in campo su SI

Continua lo spettacolo del calcio argentino su Sportitalia. Tante le gare pronte a regalare spettacolo. Su tutte il doppio incrocio tra Buenos Aires e Rosario. Ad aprire lo show la sfida della Bombonera tra Boca Juniors e Newell’s Old Boys match che non vedrà in campo l’indisponibile Cavani. Tutta l’attesa è per l’uno contro uno a centrocampo tra Paredes e Banega. Due stelle assolute negli anni con i club e con la nazionale pronte ad ammaliare anche la sfida tra Xeneises e Lepra. Match chiave per entrambe. Il Boca arriva dal ko contro il Defensa y Justicia e un ulteriore sconfitta potrebbe rischiare di compromettere la qualificazione alla fase finale. Qualificazione alla quale il Newell’s è al momento fuori. Un successo potrebbe però riavvicinare Banega e compagni che si porterebbero a -1 proprio dal Boca Jrs.

A Rosario arriva il River Plate

Se la passano nettamente meglio invece Rosario Central e River Plate. Al Gigante i “Canallas” sono pronti ad accogliere la “Banda del Muneco” reduce dal successo 0-1 in casa del Racing in Copa Argentina ma anche da 4 sconfitte consecutive precedenti evento mai accaduto prima con Gallardo. L’accesso alla semifinale di Copa Argentina e un tranquillo terzo posto nel Gruppo B mantengono per il momento salda la panchina di Napoleon che non vuole però crollare nuovamente contro un Rosario a 3 punti di distanza e con una gara da recuperare. I Canallas sono stati trascinati fin qui da Di Maria con il Fideo che ha siglato 5 gol e 2 assist in 9 partite. Una sfida quindi magica e da non perdere. Un doppio incrocio pronto a regalare spettacolo sulla tratta Buenos Aires-Rosario tra le più romantiche del calcio argentino…