Consigli da 10, Del Piero su Yildiz: “Si affidi alle persone giuste”. Poi corregge Tudor su Vlahovic

Del Piero ha parlato poi della situazione in attacco della Juventus, con Vlahovic, David e Openda in costante ballottaggio. Un’alternanza che non sembra fare troppo bene: “Devi conoscere gli attaccanti che hai a livello caratteriale e umano per capire cosa è meglio fare”, dice. “Credo che nel calcio di oggi i cambi siano necessari, se vuoi avere i giocatori freschi giocando ogni tre giorni. Come era anche in passato, in realtà, ma allora le squadre erano strutturate in maniera diversa e a noi capitava di essere titolari più volte, diciamo così”, puntualizza.
Poi conclude: “La situazione attuale mi sembra ben digerita da tutti, ma è chiaro che non avere continuità non sia del tutto positivo. Quando giochi quattro-cinque partite consecutivamente ti abitui a certe situazioni, quindi puoi essere più pronto. L’importante è che chi sta fuori riesca a mantenere alta la tensione: vediamo sempre più spesso partite decise dai cambi, da quello che accade dopo. Speriamo che Tudor metta sia prima che dopo i giocatori giusti”.