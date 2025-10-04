Consigli da 10, Del Piero su Yildiz: “Si affidi alle persone giuste”. Poi corregge Tudor su Vlahovic

Da un dieci all’altro, la storia della Juventus passa dai suoi giocatori di maggior tasso tecnico: in tanti rivedono in Kenan Yildiz la prosecuzione del percorso fatto in bianconero da Alessandro Del Piero. Il turco rappresenta oggi la miglior notizia per il tecnico della Signora, Igor Tudor, che sta impostando la rinascita della squadra con più scudetti in Italia dal costruire la squadra intorno a lui.

Lo stesso Yildiz non ha mai rifiutato i paragoni pesanti, assumendosi le responsabilità che un ruolo come il suo richiede. E dall’altro lato, proprio Del Piero ha creato con lui un bel rapporto, come si è visto nell’ultima sfida di Champions League, quando i due si sono abbracciati dato che Pinturicchio era inviato a bordocampo per l’emittente CBS.

In una intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport proprio Del Piero ha risposto così a chi gli chiedeva un consiglio da dare al nuovo fuoriclasse della Juventus: “Per quello che ho visto fino a oggi, sia in campo che fuori, non ha bisogno di consigli”, ha assicurato.