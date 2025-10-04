Convocati Italia, novità assoluta per Gattuso: nome a sorpresa al posto di Zaccagni

Sorpresa fra i convocati della Nazionale Italiana di Gennaro Gattuso: l’attaccante della Lazio Mattia Zaccagni come prevedibile non entra nella lista a causa di un infortunio accusato ieri in allenamento con il suo club ed al suo posto il ct chiama Roberto Piccoli della Fiorentina. Zaccagni non sarebbe stato disponibile per le prossime due gare valide per le qualificazioni alla Coppa del Mondo 2026 – che si giocheranno in estate fra Stati Uniti, Messico e Canada – con Estonia (11 ottobre, Tallinn) e Israele (14 ottobre, Udine).

Per Piccoli si tratta dunque della prima convocazione assoluta con la Nazionale maggiore. Gli Azzurri si raduneranno nella serata di lunedì 6 ottobre al Centro Tecnico Federale di Coverciano.

Di seguito l’elenco completo dei convocati di Gattuso:

Portieri: Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Alex Meret (Napoli), Guglielmo Vicario (Tottenham);

Difensori: Alessandro Bastoni (Inter), Riccardo Calafiori (Arsenal), Andrea Cambiaso (Juventus), Diego Coppola (Brighton & Hove Albion), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Matteo Gabbia (Milan), Gianluca Mancini (Roma), Destiny Udogie (Tottenham);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Davide Frattesi (Inter), Manuel Locatelli (Juventus), Hans Nicolussi Caviglia (Fiorentina), Sandro Tonali (Newcastle);

Attaccanti: Nicolò Cambiaghi (Bologna), Francesco Pio Esposito (Inter), Moise Kean (Fiorentina), Riccardo Orsolini (Bologna), Roberto Piccoli (Fiorentina), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Atletico Madrid), Mateo Retegui (Al-Qadsiah).

CLASSIFICA GRUPPO I

Norvegia 15 (5 partite giocate)

Italia 9 (4)

Israele 9 (5)

Estonia 3 (5)

Moldavia 0 (5)

Come si nota dalla classifica, gli azzurri pur avendo una partita in meno giocata rispetto alla Norvegia, vedono ridotta al lumicino la speranza di qualificarsi direttamente al prossimo Mondiale come prima classificata del Gruppo I del percorso di Qualificazione al Mondiale 2026. Per farlo gli azzurri dovranno solo vincere e diventa cruciale poi lo scontro diretto con la Norvegia dell’11 novembre. Tutto ciò potrebbe comunque non bastare: fino a qui la Norvegia non ha sbagliato un colpo e se continuasse così, sarebbe decisiva in caso di arrivo a pari punti la differenza reti. Va da sé che l’11-1 rifilato da Haaland e compagni alla Moldavia nell’ultima sosta per le Nazionali complica a dir poco i calcoli. L’ultima chance di superare i rivali è dunque agganciata ad eventuali favori che Israele ed Estonia potrebbero fare agli Azzurri nelle prossime due sfide contro la Norvegia, qualora riuscissero a fermarla. Sempre che l’Italia vinca le prossime tre sfide che rimangono prima del match di novembre. Altrimenti, il passaggio ai Mondiali sarebbe legato indissolubilmente ai playoff, che non hanno sorriso prima delle ultime due manifestazioni iridate all’Italia.