Lazio-Inter Primavera: formazioni e dove vederla streaming. Diretta su Sportitalia

Continua la settima giornata del campionato Primavera 1: alle 11 l’Inter di Benito Carbone affronta i pari età della Lazio a Roma (al Centro Sportivo La Borghesiana) dopo le vittorie di ieri del Sassuolo sulla Cremonese (1-0) e del Genoa sul Bologna (ancora 1-0).

La partita sarà possibile seguirla in diretta su Sportitalia, sul canale 60 DDT o anche in streaming: clicca qui per seguire il match.

Primavera, le formazioni ufficiali di Lazio-Inter e dove vederla su Sportitalia

Di seguito le formazioni ufficiali di Lazio-Inter

LAZIO U20 (4-3-3): Bosi; Ferrari, Bordon, Bordoni, Ciucci; Baldi, Munoz, Gelli; Cuzzarella, Sulejmani, Cuzzarella. A disposizione: Pannozzo, Calvani, Milillo, Marinaj, Trifelli, Canali, Montano, Iorio, Carbone, Pernaselci, Curzi. Allenatore: Francesco Punzi.

INTER U20 (3-4-3): Taho; Marello, Cerpelletti, Zouin, Hidalgo, Bovio, Putsen, Mezmizi, Ballo, Nenna, Lavelli. A disposizione: Adomavicius, Della Mora, Humames, Pinotti, Romano, Moressa, La Torre, Kukulis, Vukoje, Breda, Williamson. Allenatore: Benito Carbone.

Arbitro: Carlo Esposito (sez. Napoli)

Assistenti: Giuseppe Romaniello – Giovanni Ciannarella

Parliamo di due squadre in cerca di ritrovate certezze. Da un lato la Lazio ha raccolto 2 vittorie e un pareggio oltre a tre sconfitte nelle prime sei giornate, dall’altro l’Inter ha fatto anche peggio con una sola vittoria, tre pareggi e due ko fino a qui.