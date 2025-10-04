Lazio-Torino e Parma-Lecce, le formazioni ufficiali: la scelta su Pedro e Camarda

Torna in campo la Serie A, dopo l’anticipo andato in scena ieri sera fra Verona-Sassuolo, vinto 0-1 dai neroverdi grazie al gol di Pinamonti. Alle 15 in campo Lazio-Torino e Parma-Lecce. Vediamo di seguito le scelte degli allenatori per le formazioni ufficiali delle due sfide che riaprono le contese sulla sesta giornata del campionato italiano.

Le formazioni ufficiali di Lazio-Torino

Per la sfida dell’Olimpico Maurizio Sarri deve fare a meno di diversi giocatori, cui si è aggiunto anche Zaccagni: davanti vengono scelti Cancellieri, Dia e Pedro per sostenere l’unico riferimento offensivo, che sarà Castellanos. In mediana scelti Cataldi e Basic, con Gila-Romagnoli davanti a Provedel in difesa e Hysaj e Tavares sulle due fasce. Baroni risponde con Ngonge e Vlasic a supporto di Simeone, con Asllani e Casadei in mediana e Pedersen e Lazaro sugli esterni. In difesa ecco Tameze, Saul Coco e Maripan davanti ad Israel.

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Hysaj, Gila, Romagnoli, Tavares; Cataldi, Basic; Cancellieri, Dia, Pedro; Castellanos.

A disposizione: Mandas, Furlanetto, Patric, Noslin, Isaksen, Belahyane, Provstgaard, Lazzari, Pinelli, Farcomeni. Allenatore: Maurizio Sarri

TORINO (3-4-2-1): Israel; Tameze, Coco, Maripan; Pedersen, Asllani, Casadei, Lazaro; Ngonge, Vlasic; Simeone.

A disposizione: Paleari, Mihai, Masina, Ilkhan, Aboukhlal, Ilic, Adams, Dembelè, Nkounkou, Biraghi, Gineitis, Zapate, Njie. Allenatore: Marco Baroni

Arbitro: Marco Piccinini (sez. Forlì)

Assistenti: Capaldo – Laudato

IV ufficiale: Marinelli

V.A.R.: Ghersini

A.V.A.R.: Chiffi

Le formazioni ufficiali di Parma-Lecce

Cuesta sceglie Cutrone e Pellegrino in attacco, Di Francesco lascia Camarda in panchina e sceglie Stulic con Pierotti e Sottil. Sfida salvezza in piena regola fra due squadre che hanno cambiato molto nel corso dell’estate, compresa la guida tecnica. Inizio altalenante per il Parma, ma comunque positivo, mentre il Lecce è in cerca della prima vittoria. Vediamo di seguito le scelte dei due allenatori nel dettaglio per la sfida al Tardini di Parma:

Parma (3-5-2): Suzuki; Delprato, Ndiaye, Circati; Britschgi, Sorensen, Bernabé, Keita, Valeri; Cutrone, Pellegrino. A disposizione: Corvi, Rinaldi, Benedyczak, Estévez, Almqvist, Løvik, Begić, Ordonez, Djurić, Troilo, Trabucchi, Plicco. Allenatore: Carlos Cuesta

Lecce (4-3-3): Falcone; Veiga, Tiago Gabriel, Gaspar, Gallo; Berisha, Ramadani, Coulibaly; Pierotti, Stulic, Sottil. A disposizione: Früchtl, Samooja, Ndaba, Siebert, Sala, N’Dri, Helgason, Banda, Kouassi, Camarda, Kaba, Kovac. Allenatore: Eusebio Di Francesco

Arbitro: Daniele Doveri sez. di Roma 1

Assistenti: Alessio Berti sez. di Prato – Andrea Bianchini sez. di Perugia

IV Ufficiale: Andrea Calzavara sez. di Varese

VAR: Fabio Maresca sez. di Napoli

AVAR: Aleandro Di Paolo sez. di Avezzano