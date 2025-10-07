LeBron James, scherzo ai fan sul ritiro: l’annuncio è uno spot social virale

In un video pubblicato lunedì, LeBron James aveva scosso il mondo del basket e sportivo in generale. La “second decision” di cui aveva parlato in modo molto vago, aveva fatto pensare ad un collegamento con il suo possibile ritiro dal mondo del basket. In particolare molti avevano ripensato alla prima grossa decisione che aveva preso nel 2010, quando in diretta televisiva annunciò che sarebbe passato dai Cleveland Cavaliers ai Miami Heat della costituenda triade LBJ-Dwyane Wade-Chris Bosh. Nulla di tutto questo, invece, ma più che altro una trovata pubblicitaria.

In un filmato di 10 secondi diffuso sui canali social della stella dell’NBA infatti la stella dei Los Angeles Lakers aveva parlato in modo decisamente vago di una decisione da comunicare, ma alla fine tale decisione è semplicemente quella di annunciare una partnership con un noto marchio di cognac, il cui lancio sul mercato è previsto per ottobre.

Delle conseguenze dirette al suo video però già ci sono state. Nelle ore successive alla pubblicazione del video da parte della NBA infatti, erano circolate ipotesi secondo cui James avrebbe potuto annunciare il ritiro a fine stagione e, dunque, i prezzi dei biglietti per l’ultima partita casalinga dei Los Angeles Lakers nella stagione 2025-2026 sono saliti alle stelle.

Il sito Tickpick ha riferito che il prezzo del biglietto più economico per assistere al match fra i Los Angeles Lakers contro gli Utah Jazz del 12 aprile 2026 è vertiginosamente salito da 85 a 445 dollari poche ore, dopo la pubblicazione del video. Anche su altri portali non ufficiali c’è chi se ne è approfittato: sul portale di SeatGeek i prezzi per tale partita hanno raggiunto gli 821 dollari, mentre su Ticketmaster sono arrivati alla cifra record di ben 955 dollari.

È bene ricordare che attualmente LeBron James ha raggiunto i 40 anni e che si appresta a iniziare la sua 23esima stagione nella NBA. La scorsa settimana ha dichiarato che il suo ritiro potrebbe non essere lontano. “Sono emozionato per questo traguardo” – ha detto nel corso di un punto stampa ufficiale del club – “sono emozionato per l’opportunità di poter giocare allo sport che amo per un’altra stagione”, le sue parole. Poi aveva aggiunto: “Qualunque cosa mi riservi il viaggio di quest’anno, sono super coinvolto perché non so quando sarà la fine. Sarà molto prima che poi”.

