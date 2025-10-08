La carica da brividi di Almeyda al Siviglia: il video motivazionale prima di battere il Barcellona

Reduce da una stagione drammatica il Siviglia ha deciso di affidarsi quest’anno ad una figura di spicco internazionale per guidare la squadra. Sulla panchina dei Rojiblancos dal 1/07/2025 siede infatti Matias “El Pelado” Almeyda. Almeyda era reduce da 3 anni al Aek Atene con cui ha vinto un Campionato Greco e una Coppa Greca nella stagione 2022-23. Il tecnico argentino ha saputo risollevare il Siviglia in quest’inizio di stagione, 4 vittorie 1 pareggio e 3 sconfitte nelle prime 8 di campionato. Nell’ultimo turno ha schiantato 4-1 il Barcellona di Flick. Vittoria che è stata preceduta da un discorso motivazionale straordinario fatto dal tecnico argentino, con un passato da giocatore in Italia (Lazio, Parma, Inter e Brescia) che è stato ripreso sui social.

Il discorso del “Pelado” Almeyda: il video

L’ultima giornata de LaLiga ha visto il Siviglia schiantare 4-1 il Barcellona di Flick, in gol tra gli altri Alexis Sanchez, su calcio di rigore con il cileno che ha aperto le marcature al 13′. Una vittoria preceduta da un discorso motivazionale straordinario di Matias Almeyda, tecnico del Siviglia. Un discorso ripreso tramite social e diventato virale in pochissimo tempo. Almeyda ha saputo trasferire ai propri giocatori una garra e una carica che hanno fatto la differenza. Ecco le immagini condivise sui social da El Chiringuito Tv:

👏 PURO FÚTBOL 👏 🗣️ Brutal discurso de Matías Almeyda a sus jugadores antes de enfrentarse al Barça / Vía ‘Sevilla FC’ ¡Nos vemos a las 12 en MEGA! pic.twitter.com/c5eTlDnt7d — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) October 6, 2025

Il testo del discorso di Almeyda

Un risultato roboante, una vittoria storica, il Siviglia ha annichilito 4-1 il Barcellona nell’ultimo weekend de LaLiga. Un successo inaspettato ma meritato che è partito da un discorso motivazionale incredibile del “Pelado” Almeyda prima del match. Questo il discorso del “Pelado” Almeyda: “Pensate che siamo scelti di essere in questo momento qui, quindi dovete divertirvi in partita, ma con convinzione. Ho i dati che questa squadra non vince qui da 10 anni contro il Barcellona. 10 anni, più motivazione di questa non potete avere. 10 anni che non si vince qui, quindi voi potete sfatare questo. Quindi se lo sfatiamo andiamo a segnare un cammino.Non è una finale, non sono partite decisive, è orgoglio. E quando uno gioca con orgoglio gioca con il cuore. E quando si gioca con il cuore, si gioca con gli attributi, e quando si gioca con gli attributi non si ha rivali. Quindi, convinti di quello che vogliamo fare. Andiamo a combattere, c***o”.