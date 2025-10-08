Sandro Tonali ha conquistato anche l’Inghilterra dopo il Milan e l’Italia. Il centrocampista del Newcastle alla terza stagione in Premier League è oramai una delle certezze del massimo campionato inglese tanto da convincere uno dei più forti centrocampisti di sempre dell’Inghilterra.

9 presenze e due assist in stagione tra Premier League e Champions League, l’avvio di Sandro Tonali in questa stagione è stato ottimo con il centrocampista dell’Italia e del Newcastle che ha convinto tutti anche un’ex Manchester United che l’ha definito il miglior centrocampista della Premier League. La squalifica per scommesse poteva frenare la carriera del classe 2000′ che è però riuscito a tornare ai massimi livelli convincendo pienamente tutti in Premier League oltre che in patria. Sandro Tonali è ora uno dei giocatori più importanti del calcio italiano ma non solo. In Premier League è uno dei migliori se non il migliore e di questo ne beneficiano sia il Newcastle che l’Italia.

Newcastle, Tonali definito il miglior centrocampista della Premier

La leggenda del Manchester United, Paul Scholes, in una conversazione con un creator nel programma The Overlap, ha parlato così del calciatore italiano: “Amo Tonali al Newcastle, penso sia stato brillante. Penso che sceglierei Tonali come miglior centrocampista della Premier, anche meglio di Declan Rice. Mi piace davvero Rice, ha tutto. Solo che a volte fa troppi tocchi, cerca di essere più elegante in campo di quanto dovrebbe esserlo. Ha doti fisiche importanti, può essere un centrocampista box-to-box con tanti gol. Semplicemente non lo fa abbastanza. Preferisco Tonali…“. Parole che assumono un significato ancora più importante perché proferite da uno dei migliori centrocampisti della storia del calcio inglese come Paul Scholes. 721 partite e 155 gol con il Manchester United, 66 gare e 14 gol con l’Inghilterra. Un’incoronazione quindi totale per il centrocampista Italiano che oramai da 3 anni gioca nel campionato inglese.

Tonali ora è impegnato con la Nazionale Italia nel doppio impegno con Estonia e Israele con l’obiettivo di vincere entrambe le gare e provare a superare la Norvegia in caso di risultato negativo di Haaland e compagni. Poi tornerà al Newcastle dove attualmente la sua squadra è bloccata al 11^esimo posto in classifica. Una Premier League che per Tonali diventa fondamentale per qualificarsi alle Coppe Europee nella prossima stagione un palcoscenico fondamentale per un giocatore che ha oramai raggiunto uno status internazionale. E le parole di Scholes sono li a dimostrarlo, Sandro Tonali è oramai un top riconosciuto.