Under 21, giocatori bendati in allenamento: perché Baldini usa questo metodo

Dal Pescara all’Italia Under 21 l’allenamento di Silvio Baldini non cambia: il metodo utilizzato dal commissario tecnico azzurro.

L’Italia Under 21 si sta allenando da alcuni giorni a Bagno di Romagna: la formazione guidata dal commissario tecnico Silvio Baldini disputerà gara 3 e 4 del girone E delle Qualificazioni al prossimo Europeo di categoria: il 10 allo stadio ‘Dino Manuzzi’ di Cesena contro la Svezia e quattro giorni più tardi allo stadio ‘Giovanni Zini’ di Cremona con l’Armenia, con entrambe le gare che inizieranno alle 18.15. Il tecnico Silvio Baldini ha convocato 25 calciatori con ben cinque le novità: il portiere del Frosinone Luca Palmisani, i difensori, rispettivamente, della Fiorentina e del Modena, Nicolò Fortini e Alessandro Dellavalle oltre ai centrocampisti Giacomo Faticanti, della Juventus Next Gen e Alphadjo Cissè, del Catanzaro, anche se… la notizia più importante è sicuramente il ritorno di Francesco Camarda, attaccante del Lecce in prestito dal Milan.

Il metodo Baldini per l’Italia U21: i calciatori bendati in allenamento

Durante una delle sedute dell’Italia Under 21, la formazione azzurra si è presentata sul campo di allenamento con una benda su un occhio: un esercizio particolare, che già il tecnico Baldini aveva utilizzato al Pescara, in Serie C, con la formazione abruzzese che ha poi vinto i play-off per tornare in Serie B. La finalità è una sola: reattività, coordinazione, equilibrio da migliorare con un aumento notevole della soglia dell’attenzione oltre all’obiettivo di aiutare il cervello a gestire situazioni con meno visibilità e ridurre la stanchezza fisica. Tra i protagonisti come si evince da alcuni scatti social, il portiere della Fiorentina, Tommaso Martinelli, il difensore del Napoli, Luca Marianucci e l’attaccante del Lecce, Francesco Camarda. Calciatori o pirati? Non fa differenza, il tecnico Silvio Baldini ha le idee piuttosto chiare!

Pensavo di averle viste tutte nel calcio, ma poi ho visto Baldini che ha fatto allenare l’U21 con un occhio bendato per aumentare la concentrazione, migliorare la percezione spaziale e temporale, e sviluppare la vista periferica. pic.twitter.com/2itMLWm9kW — GiUsEpPe (@JPeppp) October 7, 2025

Nella conferenza stampa di presentazione, l’allenatore ha voluto presentare il doppio match che vedrà gli azzurrini provare a consolidare il primato in classifica: “Superata l’emozione della prima volta, ci presentiamo con lo stesso spirito, cercando di far bene e provando ad avere quella continuità avuta con Montenegro e Macedonia del Nord. Abbiamo ritrovato i ragazzi con uno spirito molto positivo e questo servirà contro un’avversaria sicuramente forte e attrezzata come la Svezia e poi con l’Armenia”.