Gol da calcio d’angolo di Szymanski: la Polonia segna un gol incredibile | VIDEO

Gol olimpico per Sebastian Szymański nella partita di qualificazione ai Mondiali fra Polonia e Lituania (finita 2-0). Il centrocampista oggi al Fenerbahce ha poi assicurato, dopo la partita, che il tiro diretto da calcio d’angolo non è stato una coincidenza, ma il risultato di una giocata preparata in allenamento.

Il centrocampista del Fenerbahce, Sebastian Szymanski, ha realizzato un gol che difficilmente si dimenticherà: nella sfida che la sua Polonia ha vinto 2-0 contro la Lituania ieri sera – nella sfida valida per le Qualificazioni ai Mondiali 2026 – al Darius and Girėnas Stadium ha sbloccato la sfida al 15′ direttamente con un tiro da calcio d’angolo. La palla ha sorpreso il portiere Tomas Svedkauskas è si è infilata, con una traiettoria velenosa, direttamente in porta. Con questa vittoria la Polonia si porta a 13 punti, rimanendo al secondo posto nel Gruppo G, alle spalle dell’Olanda (che è in vetta al primo posto con 16 punti raccolti in 6 gare).

Szymanski segna direttamente da calcio d’angolo: il video

Dopo la partita, Szymansky ha anche dichiarato, a TVP Sport, che non si è trattato di un colpo di fortuna: “Questo tipo di gol non sono facili, soprattutto quando ci sono molti giocatori vicino al portiere. Ma è stata una cosa preparata, lo avevamo provato in allenamento. Questa palla inattiva era preparata da tempo. Sapevamo che se avessimo portato più giocatori vicino al portiere, questo sarebbe potuto succedere. È fantastico che sia andato a segno. Siamo decisamente contenti”, le sue parole.

Anche il compagno di squadra Jan Bednarek ha confermato le parole di Szymański in un’intervista a TVP Sport: ” È difficile dire come abbia fatto a farlo. Ma confermo che ci siamo allenati fino alla noia e oggi ha dato i suoi frutti in una partita importante per noi”, ha spiegato il difensore centrale dopo la partita.

Szymanski kornerden inanılmaz gol attı🔥 pic.twitter.com/Nvivw0eoR1 — 100milyoneuro (@100milyoneuroo) October 12, 2025

Non solo il gol da calcio d’angolo: anche un assist per Szymanski

Fra l’altro, al 64′ lo stesso Szymański ha realizzato l’assist poi trasformato dal bomber Robert Lewandowski, che ha incornato la palla del 2-0. L’attaccante del Barcellona ha segnato il suo 87° gol con la nazionale: nessuno come lui nella storia di questa Nazionale.

Szymanski su di lui ha dichiarato: “Robert lavora per la squadra assorbendo l’attenzione dei difensori e creando spazi per l’attacco. Kuba Kamiński, d’altra parte, attacca bene questi spazi. Avremmo potuto segnare più gol, ma ci è mancata l’efficacia. Vogliamo giocare in avanti, e credo che questo sia stato evidente”, le sue parole.

La nazionale polacca ha ottenuto quattro vittorie, un pareggio e una sconfitta in sei partite di qualificazione ai Mondiali. Ora è al secondo posto nel Gruppo G con 13 punti, a tre punti dalla capolista, l’Olanda.