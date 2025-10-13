Secondo La Stampa torna il richiamo dall’Italia per l’ex bomber dell’Inter, Mauro Icardi: in rottura con il Galatasaray, l’attaccante potrebbe valutare una nuova ipotesi da un club di Serie A per rilanciarsi, riporta il quotidiano. Il suo contratto è in scadenza al 30 giugno 2026.

Quella del ritorno in Serie A di Mauro Icardi è una voce che insegue il bomber argentino da quando, dopo la rottura con l’Inter avvenuta nel 2019, ha lasciato il campionato italiano. Prima trasferendosi al Paris Saint-Germain, poi scegliendo il Galatasaray, con cui però ha ormai il contratto in scadenza al prossimo 30 giugno 2026 e una posizione ormai distante: la permanenza in Turchia appare difficile e il richiamo del Paese dove si è consacrato si fa sentire. Emerge ora una nuova ipotesi per il suo futuro lanciata da La Stampa, per una squadra in cerca di rilancio e anche di nuovo entusiasmo.

Icardi in scadenza con il Galatasaray: contatti in Serie A

Il possibile ritorno in Italia di Mauro Icardi continua dunque a far discutere, e tra i club interessati ci sarebbe anche il Torino. Lo riporta il quotidiano La Stampa oggi in edicola, che parla del fatto che in Turchia ci siano voci insistenti sui presunti contatti tra l’attaccante argentino e la società granata, con l’idea di un ritorno in Serie A che potrebbe anche prendere corpo. Si tratterebbe, per ora, solo di una fase esplorativa: il procuratore del giocatore avrebbe avviato colloqui con diverse squadre, compresi i messicani del Club America, ma tra queste ci sarebbe anche il club di Urbano Cairo.

A facilitare i contatti con il Toro ci sarebbe anche un intermediario già protagonista in passato di trattative andate a buon fine con il club piemontese, come quella per Elmas. Icardi, 32 anni, sta vivendo una stagione non da protagonista al Galatasaray: finora ha giocato meno della metà dei minuti disponibili (373 su 810), pur avendo già segnato cinque reti in campionato. Con un contratto in scadenza e la volontà di riavvicinarsi all’Italia per stare vicino alle figlie, l’ex capitano dell’Inter secondo il quotidiano potrebbe dunque prendere in considerazione i granata anche per questi motivi.

Torino su Icardi? La situazione in attacco per Baroni

Non si tratta però di una priorità immediata per i granata. Il reparto offensivo è stato rafforzato in estate con l’arrivo di Giovanni Simeone, e il tecnico Baroni spera di avere presto a disposizione anche il rientrante Zapata. Tuttavia, la situazione dell’attacco resta fluida. Zapata ha collezionato solo 21 minuti in campo, fallendo anche un rigore contro la sua ex squadra, l’Atalanta. Anche Adams, nonostante il gol con la Scozia e quello recente con il Torino contro la Lazio, sta trovando poco spazio e potrebbe tornare nel mirino di qualche club estero, dopo l’interesse ricevuto già durante l’ultima sessione estiva di mercato.

Per il momento, nessuna trattativa concreta. Ma il dossier Icardi resta aperto, in attesa di sviluppi che potrebbero arrivare nei prossimi mesi. Gennaio è vicino, e molto dipenderà dalle prossime partite e dalla capacità del Toro di ritrovare continuità e gol.