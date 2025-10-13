Infortunio Kean, arriva l’esito degli esami: la decisione di Gattuso

L’Italia e la Fiorentina sono in ansia per Moise Kean: nella vittoria degli azzurri contro l’Estonia ha lasciato il campo dopo 15 minuti per un problema alla caviglia. Arriva ora l’esito degli esami e la decisione del ct Gennaro Gattuso.

L’Italia si prepara alla sfida di Udine contro Israele: una sfida decisiva per chiudere i giochi in ottica playoff, considerando che ormai la qualificazione diretta è infattibile, visto che la Norvegia ha fatto fin qui un cammino perfetto. Ed il tema che tiene in sospeso non solo i tifosi degli azzurri, ma anche quelli della Fiorentina, verte attorno a Moise Kean: l’attaccante viola è uscito già al 15′ contro l’Estonia per un problema alla caviglia, lasciando il posto a Francesco Pio Esposito. Arriva ora l’esito degli esami fatti al centravanti e la decisione del ct Gennaro Gattuso per il suo utilizzo nella sfida contro Israele.

Infortunio Kean, ecco l’esito degli esami: la decisione di Gattuso

La FIGC ha reso noto tramite un comunicato della decisione riguardante l’attaccante Moise Kean e dell’esito degli esami strumentali fatti per valutare il suo infortunio contro l’Estonia.

La Federazione ha fatto sapere che Gattuso “non potrà contare su Moise Kean, che lascerà il raduno nelle prossime ore“. Questo perché gli esami strumentali effettuati in mattinata in data odierna, lunedì 13 ottobre, “hanno accertato che non ha pienamente recuperato dall’infortunio alla caviglia destra occorsogli in occasione della gara di sabato con l’Estonia e non è quindi a disposizione per la partita con Israele”.

Infortunio Kean, le ultime in vista di Milan-Fiorentina

Se fino a ieri c’era ottimismo riguardo alle sue condizioni dunque, arriva ora la decisione sul fatto di estrometterlo dalla prossima sfida, visto che il problema permane. Al contempo il giocatore potrà tornare alla base, con la Fiorentina che si prepara alla delicata sfida contro il Milan, prevista domenica sera alle 20.45, a San Siro.

La situazione in casa Fiorentina resta dunque delicata. La squadra viola ha raccolto in queste prime 6 giornate appena 3 punti, frutto di altrettanti pareggi. Nelle altre tre sfide sono arrivate solo sconfitte e nemmeno una vittoria. La figura del nuovo tecnico Stefano Pioli è già considerata da molti come in discussione, viste le aspettative che c’erano prima dell’inizio della stagione. Da capire se per tentare la svolta già al Meazza contro il Milan ci possa essere l’attaccante su cui si poggiano molte delle speranze del club toscano, ovvero Moise Kean.