Juve, Bremer deve operarsi: ecco quanto starà fuori

Juve, Bremer deve operarsi: quanto starà fuori per infortunio

La Juventus ha reso noto tramite un comunicato diffuso dal proprio sito ufficiale che questa mattina, a Lione, Gleison Bremer “è stato sottoposto a consulto medico dal dott. Sonnery – Cottet”, il quale ha riscontrato “una lesione del menisco mediale del ginocchio sinistro”. Una vera e propria tegola per Tudor. Tanto è vero che, come spiega la Juventus, “nelle prossime ore il giocatore sarà sottoposto a intervento di meniscectomia artroscopica selettiva“.

Una decisione che terrà nuovamente Bremer fuori dai campi di gioco, con i tempi di recupero che saranno possibili da ipotizzare dopo il suddetto intervento. In base alla tipologia dell’infortunio però è possibile immaginare che si debba fermare per almeno un mese o che comunque non sia una cosa di così poco conto. Per i tempi più precisi bisognerà invece attendere che il difensore sia operato e vedere come proseguirà sulla via del recupero.

Juve, out Bremer per infortunio in un mese delicato

In questo inizio di stagione Bremer ha collezionato 436 minuti fra campionato e coppe. 90 di questi in Champions League, contro il Borussia Dortmund, poi 346 minuti in campionato distribuiti in 4 partite. Nelle ultime due partite giocate dai bianconeri in campionato contro il Milan e precedentemente in Champions contro il Villarreal, il centrale non era invece fra i giocatori al seguito della squadra.

La Juventus si prepara dunque alla prossima sfida contro il Como, prevista domenica alle 12.30 allo stadio Sinigaglia, sapendo già di dover fare a meno di quello che è il punto di riferimento del reparto arretrato. Gli impegni che arriveranno dopo coinvolgono il Real Madrid in Champions, poi la Lazio, l’Udinese e la Cremonese in campionato, lo Sporting ancora in Europa e il Torino in A, prima della prossima sosta per le Nazionali.