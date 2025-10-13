Juve, Bremer deve operarsi: ecco quanto starà fuori

Tegola per il difensore della Juventus, Gleison Bremer: arriva la decisione da parte del club sull’infortunio del centrale brasiliano che dovrà operarsi. Il comunicato della società bianconera e i tempi di recupero del centrale della squadra di Igor Tudor.
Brutte notizie per la Juventus. Gleison Bremer dovrà infatti operarsi in seguito all’infortunio al menisco. Bremer era rientrato da poco in questo inizio di stagione 2025/26 dopo l’infortunio al crociato che lo aveva tenuto nella quasi totalità della scorsa stagione. Il peso della sua assenza si è sentito parecchio nell’annata poi naufragata con Thiago Motta che ha visto la sua squadra peggiorare il rendimento difensivo, in sua assenza. Rientrato in questa nuova annata, dopo aver saltato le ultime partite che la squadra di Igor Tudor ha giocato contro il Villarreal in Champions e il Milan in campionato, arriva ora la comunicazione da parte del club sul nuovo infortunio che lo costringerà a tornare sotto i ferri.
Juve, Bremer deve operarsi: quanto starà fuori per infortunio
La Juventus ha reso noto tramite un comunicato diffuso dal proprio sito ufficiale che questa mattina, a Lione, Gleison Bremer “è stato sottoposto a consulto medico dal dott. Sonnery – Cottet”, il quale ha riscontrato “una lesione del menisco mediale del ginocchio sinistro”. Una vera e propria tegola per Tudor. Tanto è vero che, come spiega la Juventus, “nelle prossime ore il giocatore sarà sottoposto a intervento di meniscectomia artroscopica selettiva“.
Una decisione che terrà nuovamente Bremer fuori dai campi di gioco, con i tempi di recupero che saranno possibili da ipotizzare dopo il suddetto intervento. In base alla tipologia dell’infortunio però è possibile immaginare che si debba fermare per almeno un mese o che comunque non sia una cosa di così poco conto. Per i tempi più precisi bisognerà invece attendere che il difensore sia operato e vedere come proseguirà sulla via del recupero.
Juve, out Bremer per infortunio in un mese delicato
In questo inizio di stagione Bremer ha collezionato 436 minuti fra campionato e coppe. 90 di questi in Champions League, contro il Borussia Dortmund, poi 346 minuti in campionato distribuiti in 4 partite. Nelle ultime due partite giocate dai bianconeri in campionato contro il Milan e precedentemente in Champions contro il Villarreal, il centrale non era invece fra i giocatori al seguito della squadra.
La Juventus si prepara dunque alla prossima sfida contro il Como, prevista domenica alle 12.30 allo stadio Sinigaglia, sapendo già di dover fare a meno di quello che è il punto di riferimento del reparto arretrato. Gli impegni che arriveranno dopo coinvolgono il Real Madrid in Champions, poi la Lazio, l’Udinese e la Cremonese in campionato, lo Sporting ancora in Europa e il Torino in A, prima della prossima sosta per le Nazionali.